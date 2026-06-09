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Μουντιάλ 2026: Ο πιλότος της αποστολής του Κουρασάο είχε «κέφια» μετά την προσγείωση στις ΗΠΑ

Η αποστολή του Κουρασάο προσγειώθηκε στις ΗΠΑ για του Μουντιάλ 2026 και ο πιλότος το διασκέδασε παρέα με έναν φίλαθλο.

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Η Εθνική Κουρασάο έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στη Φλόριντα και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα φάνηκε από τα πρώτα λεπτά.

Ο πιλότος αφού έκανε το καθήκον του κατέβηκε από το αεροπλάνο και άρχισε να χορεύει μαζί με έναν φίλαθλο, ο οποίος ήταν στο τσάρτερ της ομάδας. Γρήγορα το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Κουρασάο θα βρεθεί στον 5ο όμιλο παρέα, αντιμετωπίζοντας τις ΓερμανίαΙσημερινό και Ακτή Ελεφαντοστού.

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