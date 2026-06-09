Μουντιάλ 2026: Ο πιλότος της αποστολής του Κουρασάο είχε «κέφια» μετά την προσγείωση στις ΗΠΑ

Η Εθνική Κουρασάο έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στη Φλόριντα και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα φάνηκε από τα πρώτα λεπτά.

Ο πιλότος αφού έκανε το καθήκον του κατέβηκε από το αεροπλάνο και άρχισε να χορεύει μαζί με έναν φίλαθλο, ο οποίος ήταν στο τσάρτερ της ομάδας. Γρήγορα το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇨🇼 CURAZAO YA VA GANANDO EN NUESTROS CORAZONES



Miren nada más cómo bailó el piloto antes de partir con la selección hacia Estados Unidos 😅 pic.twitter.com/5WCU3y792V — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 9, 2026

Το Κουρασάο θα βρεθεί στον 5ο όμιλο παρέα, αντιμετωπίζοντας τις Γερμανία, Ισημερινό και Ακτή Ελεφαντοστού.