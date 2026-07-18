Μουντιάλ 2026: Πάνω από 7 εκατομμύρια αναρτήσεις υβριστικών μηνυμάτων στο μικροσκόπιο της FIFA

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα τρόπαια, τα γκολ, οι νίκες ή ήττες. Υπάρχει και η «μαύρη» του πλευρά, η οποία αποτυπώνεται στην ραγδαία αύξηση του διαδικτυακού bullying και εκφοβισμών κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Χαρακτηριστικά, η αρμόδια υπηρεσία προστασίας της FIFA (SMPS) να εντοπίζει περισσότερες από 7 εκατομμύρια προσβλητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

FIFA detects 7 million abusive comments aimed at players and staff during World Cup https://t.co/6CZw4qmZna — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) July 18, 2026

14 φορές υψηλότερες...

Στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η παγκόσμια ομοσπονδία το Σάββατο (18/7) αποτυπώνουν μια σοκαριστική πραγματικότητα, καθώς ο ρυθμός τέτοιων φαινομένων εκτοξεύτηκε, όντας 14 φορές παραπάνω σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2022, όταν είχαν διαγραφεί 470.000 παρόμοια μηνύματα.

Η ειδική υπηρεσία, που έχει ως αποστολή τη θωράκιση των παικτών, των προπονητών και των διαιτητών από τον κυβερνοεκφοβισμό (cyberbullying), έκανε χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν συνολικά πάνω από 53 εκατομμύρια δημοσιεύσεις και σχόλια από την έναρξη του τουρνουά μέχρι και την παραμονή του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.



Από το μικροσκόπιο των ανθρώπων της SMPS πέρασαν περισσότερα από 500.000 μηνύματα που κρίθηκαν ως ιδιαίτερα προσβλητικά ή απειλητικά. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την ομοσπονδία να παραπέμψει στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές τουλάχιστον 1.000 περιπτώσεις που αφορούσαν ευθείς απειλές.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που είχε δώσει στη δημοσιότητα η FIFA εν μέσω της διοργάνωσης, οι επιθέσεις ρατσιστικού περιεχομένου αποτελούσαν το 11% του συνόλου των υβριστικών αναρτήσεων που είχαν καταγραφεί.

πηγή: ATHLETIKO.GR