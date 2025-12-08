Μουντιάλ 2026: Pride Match o αγώνας ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ιράν, αντιδράσεις των δύο χωρών

Η πρόσφατη κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 επιφύλλασε μία όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη στην αναμέτρηση Αιγύπτου–Ιράν, που θα διεξαχθεί στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου. Ο αγώνας θα είναι αφιερωμένος στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με αφορμή το Pride Weekend.

Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς και στις δύο χώρες η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρές διώξεις, με την ομοφυλοφιλία να τιμωρείται ακόμη και με θάνατο στο Ιράν και να θεωρείται «κοινωνικό ταμπού» με συχνές συλλήψεις στην Αίγυπτο.

Παρά τις αντιρρήσεις, η επιτροπή υποστηρίζει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ενότητας και σεβασμού, στέλνοντας μήνυμα συμπερίληψης σε μία παγκόσμια διοργάνωση. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει καλλιτεχνικές δράσεις και συμβολισμούς υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η στάση των εθνικών ομοσπονδιών της Αιγύπτου και του Ιράν παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχει σχολιάσει επίσημα και η FIFA.