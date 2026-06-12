Μουντιάλ 2026: Τα «αστρονομικά» ποσά που θα λάβουν οι διατητές αγγίζουν τις 100.000 ευρώ

Οι διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φαίνεται πως θα φύγουν με «γεμάτες» τσέπες αφού όπως όλα δείχνουν οι απολαβές τους έχουν διπλασιαστεί. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της διοργάνωσης υπολογίζεται ότι θα λαμβάνουν περίπου 100.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στο κουρυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού,σύμφωνα με τους «Times».



Η FIFA θέλει να έχει τους κορυφαίους διαιτητές παγκοσμίως, ενώ το ύψος των αμοιβών πλέον δείχνει πόσο υψηλή είναι η αξία και η σημασία αυτών των ορισμών. Μάλιστα σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, οι διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα λάβουν περίπου 100.000 ευρώ ο καθένας για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

🚨🚨| NEW: Referees will earn almost twice as much at the 2026 World Cup as they did in 2014. 💰🏆



Match officials could receive around €92,000, with additional bonuses available for those selected to officiate in the latter stages of the tournament.



[@martynziegler] pic.twitter.com/yzHcoQzffE — CentreGoals. (@centregoals) June 8, 2026

Το ποσό μπορεί να «μεγαλώσει» έαν κάποιος από αυτούς τους διαιτητές φτάσει τα νοκ άουτ. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν ακόμη περισσότερα χρήματα, εφόσον επιλεγούν να διευθύνουν και τον τελικό της 19ης Ιουλίου.

Ένα διαφορετικό Παγκόσμιο Κύπελλο

Φέτος, στο Μουντιάλ του 2026 θα παρευρεθούν 52 διαιτητές, 88 βοηθοί και 30 VARιστες σε 104 αγώνες.



Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει τεράστιο βάρος στις «πλάτες» του, κάτι που εξηγεί γιατί η FIFA είναι διατεθειμένη να προσφέρει υψηλές αμοιβές με στόχο τη συνέπεια και την ποιότητα. Οι διαιτητές αξιολογούνται για χρόνια πριν από τη διοργάνωση και στη συνέχεια σχεδόν σε κάθε αγώνα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.



Για τους κορυφαίους όπως ο Όλιβερ και ο Μαρτσίνιακ, το οικονομικό όφελος είναι σημαντικό, όμως ο τελικός αποτελεί το απόλυτο επαγγελματικό έπαθλο, προσφέροντας το μεγαλύτερο μπόνους και τη σημαντικότερη σκηνή στην καριέρα ενός διαιτητή.



Σε ένα τόσο μεγάλο Μουντιάλ, οι διαιτητές δεν θα είναι απλοί παρατηρητές. Οι αποφάσεις τους θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.