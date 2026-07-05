Μουντιάλ 2026: Τα «καρφιά» του Φουρνιέ στον Αρτέτα παρακολουθώντας την εθνική Γαλλίας
Ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού σχολίασε ζωντανά την αναμέτρηση της χώρας του κόντρα στην Παραγουάη για το haramball αντιπάλων.
Η Γαλλία νίκησε με τα «χίλια» ζόρια το αμυντικός τείχος της Παραγουάης για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα μπορούσε να μη βλέπει τον αγώνα της χώρας του και σχολίαζε ζωντανά το haramball που εφάρμοσαν οι Παραγουανοί.
Ο σταρ του Ολυμπιακού πέταξε τα «καρφία» του για τον Μικέλ Αρτέτα και τις τακτικές που προτιμάει στην Άρσεναλ, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο Βάσκος προπονητής θα “φτιάχτηκε” βλέποντας την Παραγουάη να έχει “παρκάρει το λεωφορείο” απέναντι στην επιθετική γραμμή των «τρικολόρ».