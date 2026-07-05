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Μουντιάλ 2026: Τα «καρφιά» του Φουρνιέ στον Αρτέτα παρακολουθώντας την εθνική Γαλλίας

Ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού σχολίασε ζωντανά την αναμέτρηση της χώρας του κόντρα στην Παραγουάη για το haramball αντιπάλων.

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Η Γαλλία νίκησε με τα «χίλια» ζόρια το αμυντικός τείχος της Παραγουάης για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα μπορούσε να μη βλέπει τον αγώνα της χώρας του και σχολίαζε ζωντανά το haramball που εφάρμοσαν οι Παραγουανοί.

Ο σταρ του Ολυμπιακού πέταξε τα «καρφία» του για τον Μικέλ Αρτέτα και τις τακτικές που προτιμάει στην Άρσεναλ, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο Βάσκος προπονητής θα “φτιάχτηκε” βλέποντας την Παραγουάη να έχει “παρκάρει το λεωφορείο” απέναντι στην επιθετική γραμμή των «τρικολόρ».

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Σπορ Εβάν Φουρνιέ Εθνική Γαλλίας Παραγουάη Μουντιάλ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο

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