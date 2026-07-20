Μουντιάλ 2026: Τα πολυτελή δαχτυλίδια αξίας 130.000 ευρώ... που μοίρασε ο Ιφαντίνο στους νικητές

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο μοίρασε χρυσά δαχτυλίδια στην ισπανική αποστολή λίγο μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026... σε μια κίνηση που θύμισε NBA.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που δίνονται δαχτυλίδια στους πρωταθλητές στο ποδόσφαιρο, στα πρότυπα του αμερικανικού μπάσκετ.

Πριν από τον τελικό, η FIFA είχε αποκαλύψει ότι είχε κατασκευάσει 30 «εξατομικευμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος», για τους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο πρόεδρος της FIFA φωτογραφήθηκε να παραδίδει ένα από τα δαχτυλίδια στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι, ο οποίος δέχτηκε με υπερηφάνεια το δαχτυλίδι.

🏆🇪🇸 Gianni Infantino entered the Spanish dressing room and gifted the players their World Cup winner rings along with a miniature 2026 World Cup trophy. pic.twitter.com/pTAKcSu6EO — The Saviour (@TheSaviour) July 20, 2026

Αρκετοί από τους αστέρες της Ισπανίας, μεταξύ των οποίων οι Λαμίν Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο, πόζαραν επίσης με τον Ινφαντίνο, ο οποίος τους παρέδωσε αντίγραφα του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

A first look at the first-ever championship rings for this year's FIFA World Cup winner 💍



(via @FIFAcom) pic.twitter.com/snLLpw8OZh — FOX Sports (@FOXSports) July 17, 2026

Από τη μία πλευρά, τα δαχτυλίδια φέρουν την εικόνα του χρυσού τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και από την άλλη εξατομικεύτηκαν, σύμφωνα με τον μεγάλο νικητή του Μουντιάλ.

Spain will receive the FIRST-EVER World Cup rings 💎 pic.twitter.com/57G3Bx222N — cllct (@cllctMedia) July 19, 2026

Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς, αν και σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή πώλησής τους θα είναι 112.000 λίρες, δηλαδή περίπου 131.827 ευρώ.

Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει ατομικό αριθμό, θα είναι κατασκευασμένο κατά παραγγελία και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας.

Τα δαχτυλίδια που πήραν οι παίκτες της Ισπανίας μετά τον τελικό ήταν… προσωρινά καθώς κάθε ένα από τα 30 δαχτυλίδια για τους νικητές θα εξατομικευτεί στη συνέχεια, πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.