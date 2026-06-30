Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο απέκλεισε στα πέναλτι την Ολλανδία - Σοκ για τη Γερμανία

Σε μία ανεπανάληπτη διαδικασία πέναλτι το Μαρόκο νίκησε 3-2 την Ολλανδία και την απέκλεισε από τη συνέχεια του Μουντιάλ! Για 3η φορά στους «16» τα «λιοντάρια του Αίαντα». Λίγο νωρίτερα, η Παραγουάη πήρε επική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ απέναντι στη Γερμανία, επικρατώντας 4-3 στα πέναλτι! Απέκρουσε δύο εκτελέσεις ο Ορλάντο Χιλ.

Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν)

Η αναμέτρηση στο Μοντερέι ξεκίνησε με τους «οράνιε» να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και το Μαρόκο να αρκείται σε παθητικό ρόλο. Η πρώτη φάση, ωστόσο, ανήκε στους Μαροκινούς και η απειλή ήταν διπλή.

Στο 20' ο Ελ Αϊναουί με κεφαλιά υποχρέωσε τον Φερμπρούγκεν σε εντυπωσιακή απόκρουση και δεν μπόρεσε να βάλει το Μαρόκο μπροστά στο σκορ.

Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας είπε και πάλι «όχι» σε σουτ του Χακίμι ένα λεπτό αργότερα.

Η πρώτη φορά που η Ολλανδία έγινε απειλητική σημειώθηκε στο 44'. Ο Φαν ντε Φεν επιχείρησε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Μπόνο ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε το μηδέν παθητικό.

Το φινάλε του πρώτου ημίχρονο επεφύλασσε δύο ακόμα τελικές προσπάθειες για το Μαρόκο. Στο 45'+3' ο Ουναΐ δεν βρήκε στόχο με σουτ, ενώ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και από εκτέλεση φάουλ του Χακίμι ο Σαϊμπάρι δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας και μπήκε ο ίδιος στα δίχτυα.

Το πρώτο 45λεπτο είχε αρκετά νεύρα, ένταση και λίγες καλές στιγμές. Αν κάποιος, ωστόσο, έδειξε πιο απειλητικός αυτό ήταν το Μαρόκο. Η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπι, μάλιστα, ήταν αυτή που κατέγραψε τη σπουδαιότερη χαμένη ευκαιρία και στο δεύτερο μέρος.

Στο 52' ο Χακίμι έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής, επιχείρησε δεξί σουτ από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 72' έγινε η φάση που θα θυμάται για πάντα ο Κόντι Χάκπο και οι Ολλανδοί. Από βολέ του τερματοφύλακα και κεφαλιά του Βέγκχορστ, ο Σάμερβιλ έκανε το γύρισμα και ο επιθετικός της Λίβερπουλ σκόραρε με σουτ. Όταν το συνειδητοποίησε, έσκυψε και έπιασε το κεφάλι του, ενώ όλα τα μέλη της αποστολής των «οράνιε» έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν.

Η Ολλανδία, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατήσει το μηδέν παθητικό και δέχτηκε την ισοφάριση στο 90'+1'. Από σέντρα του νεοεισελθόντα Ταλμπί, ο Ντιόπ με κεφαλιά ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς βρήκε δίχτυα και κράτησε ζωντανούς τους Μαροκινούς!

Στην παράταση η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκε στο Μαρόκο. Από πάσα του Σαϊμπάρι ο Ραχίμι βγήκε τετ α τετ με τον Φερμπρούγκεν, αλλά ο Ολλανδός τερματοφύλακας έκανε την απόκρουση του τουρνουά με το πόδι και το χέρι!

Η καταπόνηση των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων ήταν τέτοια που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης δεν έγινε υποψία φάσης. Έτσι, οδηγηθήκαμε στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Κοπμάινερς (Ολλανδία): 1-0

Ελ Αϊναουί (Μαρόκο): δοκάρι

Κλάιφερτ (Ολλανδία): δοκάρι

Ραχίμι (Μαρόκο): 1-1

Βέρχολστ (Ολλανδία): 2-1

Ταλμπί (Μαρόκο): 2-2

Τίμπερ (Ολλανδία): άουτ

Χακίμι (Μαρόκο): δοκάρι

Σάμερβιλ (Ολλανδία): απόκρουση

Σαϊμπάρι (Μαρόκο): 2-3

Ολλανδία - Μαρόκο (1-1 κ.δ., παρ.)

Γκολ: 72' Χάκπο - 90'+1' Ντιόπ

Δοκάρι: 52' Χακίμι

Κίτρινες: 47' Ντιόπ

Κόκκινες:

Διαιτητής: Σαμπάιο (Βραζιλία)

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν (87' Χάτο), Ακέ (71' Κοπμάινερς), Χράφενμπερχ (87' Τίμπερ), Ντε Γιόνγκ (110' Ντε Ρουν), Σάμερβιλ, Χάκπο (113' Κλάιφερτ), Μπρόμπεϊ (71' Βέγκχορστ).

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπόνου, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ (75' Σαλάχ Εντίν), Μαζράουι, Μπουαντί (79' Ελ Μουραμπέτ), Ουναΐ (87' Σμπάι), Ελ Αναουΐ, Ελ Κανούς (87' Ταμπί), Ντίαζ (79' Γιασίν), Σαϊμπάρι.

Γερμανία-Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν)

Εκπλήξεις είχαν γίνει πολλές στο φετινό Μουντιάλ 2026, όμως αυτό που συνέβη στο Φόξμπορο τα ξημερώματα της Τρίτης δεν έχει προηγούμενο. Η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία είπε «αντίο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη διαδικασία των πέναλτι (4-3), κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν! Θύτης η Παραγουάη, που δεν είχε προκριθεί ποτέ σε νοκ άουτ αγώνα της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Παραγουανών ο Ορλάντο Χιλ που απέκρουσε τη μπάλα στις εκτελέσεις των Χάβερτς, Βολτμάντε, ενώ άστοχο πέναλτι είχε ο Τα, του οποίου γκολ ακυρώθηκε στην παράταση.

Η Γερμανία, βέβαια, ήταν αυτή που με την απόδοσή της κράτησε τους Παραγουανούς μέσα στο παιχνίδι και εν τέλει τους είδε να πανηγυρίζουν μία επική πρόκριση! Η «Μάνσαφτ» ήταν... βαριά και ασήκωτη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε νωρίς (54'), αλλά από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή για να πάρει εκείνη το εισιτήριο.

Η Παραγουάη πιστή στο πλάνο και παρά τις απουσίες, πίστεψε στο «θαύμα» και με πρωταγωνιστή τον Χιλ πέταξε έξω τους Γερμανούς! Τους Γερμανούς, οι οποίοι δεν είχαν βγει ποτέ χαμένοι από τη διαδικασία των πέναλτι! Αντίπαλός της στους «16» μία εκ των Γαλλίας, Σουηδίας.

Το ματς

Η Παραγουάη εμφανίστηκε πολύ καλά διαβασμένη στη νοκ άουτ αναμέτρηση και με διπλή ζώνη άμυνας μπλόκαρε τη Γερμανία. Ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο ήταν αργός, η «Μάνσαφτ» έψαχνε να βρει τρόπους να διασπάσει τα μετόπισθεν, αλλά οι Λατινοαμερικάνοι κρατούσαν αποστάσεις και δεν κινδύνευαν.

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο φάση δεν είχε, αλλά στο 42' η Παραγουάη βρήκε δίχτυα την πρώτη φορά που πάτησε περιοχή υπό καλές προϋποθέσεις.

Σε αντεπίθεση που εκδήλωσαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι, ο Γκαλάρθα σέντραρε από δεξιά και ο Ενσίσο στην καρδιά της άμυνας με καρφωτή κεφαλιά «εκτέλεσε» τον Νόιερ για το 0-1!

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί γνώριζαν ότι έπρεπε να δείξουν εμφανή βελτίωση για να φτάσουν στην ισοφάριση. Ο αντίπαλος πλάνο δεν είχε αλλάξει, αλλά οι παίκτες του Νάγκελσμαν ήταν... σε άλλο γήπεδο. Με προβλέψιμο παιχνίδι δεν έδειχναν απειλητικοί, ενώ στο 50' από λάθος του Κίμιχ λίγο έλειψε ο Ενσίσο να βρει δίχτυα. Ωστόσο, ο Νόιερ έσωσε την εστία του.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η Γερμανία έφτασε στην ισοφάριση με μία από τις πολλές σέντρες που επιχείρησε. Ο Βιρτζ έκανε το γέμισμα και ο Χάβερτς με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Χιλ!

Το γκολ της ισοφάρισης, πάντως, δεν άλλαξε και πολύ την εικόνα της «Μάνσαφτ». Είναι χαρακτηριστικό ότι η επόμενη μεγάλη στιγμή της στο ματς σημειώθηκε στο 78' με κεφαλιά του Χάβερτς, αλλά αυτή τη φορά ο Χιλ είχε απάντηση.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παρατάση, καθώς οι παίκτες του Νάγκελσμαν παρέμεναν φλύαροι και η κουρασμένη Παραγουάη εύκολα ή, δύσκολα κρατούσε μακριά τους όποιους κινδύνους.

Στο 102' η «Μάνσαφτ» πανηγύρισε γκολ το οποίο, όμως δεν μέτρησε. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Βελάσκεζ πήδηξε σε λάθος χρόνο και ο Τα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, το VAR κάλεσε τον Μαροκινό διαιτητή να δει τη φάση. Όπως αποφασίστηκε, το σκριν του Άντον στον τερματοφύλακα της Παραγουάης ήταν επιθετικό φάουλ και το τέρμα ακυρώθηκε.

Οι δύο ομάδες πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι Γερμανοί δεν είχαν βγει ποτέ χαμένοι. Κι όμως, ο Χιλ με δύο αποκρούσεις οδήγησε την Παραγουάη σε μία ανεπανάληπτη πρόκριση και τη «Μάνσαφτ» στο απόλυτο κάζο!

Η διαδικασία των πέναλτι:

Χάβερτς (Γερμανία): απόκρουση Χιλ

Μαουρίσιο (Παραγουάη): 0-1

Κίμιχ (Γερμανία): 1-1

Γκόμεζ (Παραγουάη): 2-1

Μουσιάλα (Γερμανία): 2-2

Γκαλάρθα (Παραγουάη): 3-2

Βόλτμαντε (Γερμανία): απόκρουση Χιλ

Σανάμπρια (Παραγουάη): άουτ

Αμίρι (Γερμανία): 3-3

Μπαλμπουένα (Παραγουάη): απόκρουση Νόιερ

Τα (Γερμανία): άουτ

Κανάλε (Παραγουάη): 4-3

Γερμανία - Παραγουάη 3-4 πέν. (1-1 κ.δ., παρ.)

Γκολ: 42' Ενσίσο, 54' Χάβερτς

Κίτρινες: 65' Κούμπας, 106 Χάβερτς, 115' Μουσιάλα, 117' Γκαλάρθα

Κόκκινες:

Διαιτητής: Τζαγιέντ (Μαρόκο)

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Ρούντιγκερ (110' Τιαό), Τα, Κίμιχ, Μπράουν, Πάβλοβιτς (79' Άντον), Βιρτζ (110' Αμίρι), Σανέ (88' Βολτμάντε), Ενμέτσα (46' Γκορέτσκα), Χάβερτς, Ούνταβ (63' Μουσιάλα).

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ, Κάσερες (99' Ογιέντα), Αλόνσο (120+2' Μπαλμπουένα), Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν (91' Βελάσκεζ), Κουμπάς, Μπομπαντίγια (99' Σανάμπρια), Γκαλάρθα, Ενσίσο (58' λ.τρ. Μαουρίσιο), Αβάλος (55' Καμπαγέρο)