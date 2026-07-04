Μουντιάλ 2026: Το παιδί που έβαζε σακούλες σκουπιδιών για κουρτίνες «άγγιξε» το όνειρο της πρόκρισης

Το Πράσινου Ακρωτήρι ήταν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις αυτού του Μουντιάλ 2026 και μάιστα έφτασε πολύ κοντά να αφήσει εκτός την Αργεντινή. Ωστόσο, η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση στην παράταση.

Στο συγκεκριμένο αγώνα μπήκε ίσψς από τα ομορφότερα γκολ του τουρνουά, το οποίο σημείωσε ο Λόπες Καμπράλ στο 103' από πολύ πλάγια θέση που έφερε ξανά το ματς στα ίσα για το 2-2, «παγώνοντας» ξανά τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Η Αργεντινή πίστευε ότι είχε κάνει αρκετά για να κάμψει την αντίσταση της αφρικανικής ομάδας, ωστόσο, ο Καμπράλ με εντυπωσιακό τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ποιος είναι ο Λόπες Καμπράλ

Ο 23χρονος είναι ακόμη ένα μέλος της ολλανδικής διασποράς που αγωνίζεται για το νησιωτικό έθνος. Γεννήθηκε στο Ρότερνταμ και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Τβέντε, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τη σουηδική Χέλσινγκμποργκ πριν μετακομίσει στη Βικτόρια Κολωνίας στη Γερμανία. Ο ακραίος αμυντικός αγωνίστηκε στην Μπενφίκα τη σεζόν 2025-26, πραγματοποιώντας μόλις οκτώ εμφανίσεις μέσα στη χρονιά. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην τουρκική Τραμπζονσπόρ στην Τουρκία, έναντι 7.000.000 ευρώ.

Reuters

Μια πορεία που μόνο εύκολη δεν την λες

Η πορεία του Σίντνεϊ Λόπες Καρμπάλ μοιάζει βγαλμένη από σενάριο ποδοσφαιρικής ταινίας, με τον 23χρονο να διανύει μια εκρηκτική άνοδο μέσα σε μόλις 18 μήνες, που τον οδήγησε μέχρι τη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Τη σεζόν 2024/25 αγωνιζόταν ακόμη στην πέμπτη κατηγορία της Γερμανίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, την 1η Ιουλίου 2025 ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, υπογράφοντας στην πορτογαλική Εστρέλα Αμαδόρα, όπου γρήγορα κατάφερε να ξεχωρίσει. Οι εμφανίσεις του ήταν άμεσες και εντυπωσιακές, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ, που του άνοιξαν τον δρόμο για το μεγάλο άλμα στην Μπενφίκα. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε επίσημα την 1η Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας την ραγδαία εξέλιξή του.

Μάλιστα, στο ντεμπούτο του ως βασικός με τη φανέλα των «Αετών» βρήκε δίχτυα απέναντι στην πρώην ομάδα του, την Εστρέλα, κατακτώντας και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης. Η συνέχεια, ωστόσο, είχε και ένταση εκτός αγωνιστικών γραμμών. Μετά το περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς που αφορούσε τον Πρεστιάνι και τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο Καρμπάλ φέρεται να ζήτησε τη φανέλα του Βραζιλιάνου σταρ μετά τον αγώνα, γεγονός που, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, συνέβαλε στο να τεθεί σταδιακά εκτός πλάνων της ομάδας.

Sidney Lopes Carbal’s story is amazing:



— In the 24/25 season he was playing in the 3rd division in Germany.

— 1st of July 2025 he signs for CF Estrela Amadora.

— He performs really well for CF Estrela Amadora getting 6 goals and 4 assists and earns a move to Benfica and… pic.twitter.com/Fm6WMB43v4 — E (@Ellis_) July 4, 2026

Κάπως έτσι άνοιξε ο δρόμος του για την μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ έναντι 7.000.000 ευρώ, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Σήμερα, όμως, γράφει το πιο λαμπρό κεφάλαιο της ιστορίας του: στο Μουντιάλ 2026, βρήκε δίχτυα απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, διαμορφώνοντας το 2-2 με ένα γκολ που ήδη χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης.

Η εκτόξευσή του εντυπωσιακή, αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο πέρασε από την αφάνεια της πέμπτης κατηγορίας στο να σκοράρει στο κορυφαίο επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

«Εβαζα σακούλες σκουπιδιών για κουρτίνες»

«Όταν είδαμε το 1%, απλά γελάσαμε», θυμάται ο ίδιος. «Μας έδιναν 1% πιθανότητα να προκριθούμε, αλλά δείξαμε πόσο μεγάλο μπορεί να είναι αυτό το 1%». Μια φράση που συνοψίζει τη διαδρομή μιας ομάδας και ενός παίκτη που ποτέ δεν σταμάτησαν να πιστεύουν, ακόμη κι όταν όλα έμοιαζαν αδύνατα.

Ο Καμπράλ αποκαλύπτει ότι το ταξίδι του ήταν γεμάτο δυσκολίες. Από τη Ρότερνταμ και τις ακαδημίες της Τβέντε, μέχρι τα πρώτα του βήματα στη Σουηδία και στη συνέχεια στη Γερμανία, όπου αγωνίστηκε ακόμη και με μισθό 850 λιρών και συνθήκες που δύσκολα θυμίζουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. «Έβαζα σακούλες σκουπιδιών για κουρτίνες στο σπίτι μου. Έκλαιγα, ήθελα να γυρίσω πίσω», παραδέχεται.

Η πίστη του όμως δεν έσβησε ποτέ. «Έλεγα στη μητέρα μου: “θα γίνω μεγάλος ποδοσφαιριστής και δεν θα δουλέψεις ποτέ ξανά”».

«Είμαστε οικογένεια. Χορεύουμε, περνάμε καλά, αλλά δουλεύουμε σκληρά», αναφέρει για την ομάδα του, που ξεκίνησε τη διοργάνωση αήττητη και απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε ποδοσφαιρικούς γίγαντες όπως η Ισπανία και η Ουρουγουάη. «Δεν είναι ότι οι μεγάλοι δεν είναι μεγάλοι. Είναι απλά ότι κι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα».

SIDNY LOPES CABRAL IN EXTRA TIME … HE RUNS STRAIGHT INTO THE CROWD 😭💙



LOOK AT WHAT IT MEANS TO CAPE VERDE 🇨🇻 pic.twitter.com/D0ILH9Ub9U — ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2026

Ο 23χρονος έχει ήδη ζήσει σχεδόν τα πάντα. Φτώχεια, αμφιβολίες, ρατσισμό, αλλά και την απόλυτη δικαίωση ο ίδιος πάντως, δηλώνει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν τυχαίο. «Πάντα ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Οι άλλοι με έλεγαν τρελό. Τώρα μου λένε ότι είχα δίκιο».