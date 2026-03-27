Μουντιάλ: Ανακοινώθηκαν οι νέοι κανονισμοί που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η FIFA έκανε γνωστές τις αλλαγές στους κανονισμούς, που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι, με σκοπό την βελτίωση του παιχνιδιού και του θεάματος.

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία προχωράει σε αλλαγές, με σκοπό και κύριο στόχο να μειωθεί η σπατάλη χρόνου, τα παιχνίδια να γίνουν πιο γρήγορα με περισσότερο χρόνο δράσης, αλλά και να τιμωρούνται οι αργές αλλαγές.

Αυτές είναι οι βασικές και καίριες αλλαγές στους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Γρηγορότερες αλλαγές: Τέρμα το... περπάτημα και η καθυστέρηση στις αλλαγές. Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο σε 10 δευτερόλεπτα, αλλιώς η αλλαγή θα καθυστερεί και η ομάδα τους θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό.

Τέρμα το... περπάτημα και η καθυστέρηση στις αλλαγές. Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο σε 10 δευτερόλεπτα, αλλιώς η αλλαγή θα καθυστερεί και η ομάδα τους θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό. Εκτελέσεις με το χρονόμετρο: Οι στατικές φάσεις, τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα των τερματοφυλάκων θα πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ειδάλλως ο διαιτητής θα απονείμει την κατοχή στην αντίπαλη ομάδα.

Οι στατικές φάσεις, τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα των τερματοφυλάκων θα πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ειδάλλως ο διαιτητής θα απονείμει την κατοχή στην αντίπαλη ομάδα. Ιατρική φροντίδα: Αν κριθεί απαραίτητο να μπει το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο για να παρέχει φροντίδα σε ποδοσφαιριστή, τότε ο παίκτης θα πρέπει να περάσει έξω και να περιμένει ένα λεπτό πριν ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο, με μόνη εξαίρεση αν ο τραυματισμός προκλήθηκε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.

Αν κριθεί απαραίτητο να μπει το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο για να παρέχει φροντίδα σε ποδοσφαιριστή, τότε ο παίκτης θα πρέπει να περάσει έξω και να περιμένει ένα λεπτό πριν ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο, με μόνη εξαίρεση αν ο τραυματισμός προκλήθηκε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα. Διάλογος με τον διαιτητή: Ο μόνος που θα μπορεί να συζητάει και να διαμαρτύρεται στον διαιτητή θα είναι ο αρχηγός της ομάδας. Οποιοσδήποτε άλλος θα δέχεται την κίτρινη κάρτα.

Ο μόνος που θα μπορεί να συζητάει και να διαμαρτύρεται στον διαιτητή θα είναι ο αρχηγός της ομάδας. Οποιοσδήποτε άλλος θα δέχεται την κίτρινη κάρτα. Παρέμβαση του VAR: Το VAR θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε περισσότερες περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση του αγώνα, όπως οι δεύτερες κίτρινες και τα κόρνερ.

Να υπενθυμίσουμε πως η IFAB στην 140ή Ετήσια Γενική Συνέλευσή της ανακοίνωσε κι άλλα μετρα που συζητιέται να ενσωματώσει στο παιχνίδι μελλοντικά: