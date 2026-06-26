Μουντιάλ: Ανατροπή ελπίδας για το Εκουαδόρ - Πέρασε άνετα η Ακτή Ελεφαντοστού

Το Εκουαδόρ πέτυχε μια τεράστια νίκη και μάλιστα με ανατροπή απέναντι στη Γερμανία, επικρατώντας με 2-1 των «πάντσερ» για την τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ισημερινός έφτασε τους 4 βαθμούς και αν και έχασε την απευθείας πρόκριση στους «32», καθώς τα απευθείας εισιτήρια πήγαν σε Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού, βρίσκονται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση ως μια εκ των καλύτερων τρίτων.

Η εξέλιξη του Εκουαδόρ-Γερμανία

Φουριόζα μπήκε στην αναμέτρηση η Γερμανία, με τον Σανέ στο 2ο λεπτό, να παίρνει την ασίστ από τον Βίρτζ και από το ύψος του πέναλτι να εκτελεί για το 1-0.

Το μαχητικό Εκουαδόρ στο 9΄, βρήκε την απάντησή του με τον Ανγκούλο να εκτελεί «εν ψυχρώ» τον Νόιερ και να ισοφαρίζει γρήγορα το παιχνίδι.

Τα επόμενα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου δεν είχαν πολλά πράγματα, με τους Γερμανούς να έχουν τον έλεγχο, αλλά να μη καταφέρνουν να βρουν κάποια σοβαρή ευκαιρία.

Στο 2ο ημίχρονο φάνηκε ότι το Εκουαδόρ θα κυνηγούσε τη πρόκριση, αφού είχε τις πρώτες και σημαντικότερες ευκαιρίες μέχρι το 75΄.

Ο επιμένων νικά λοιπόν, με τους Λατίνους να βρίσκουν στο 78ο λεπτό, γκολ από κόρνερ με τον Πλάτα, που εκμεταλλεύτηκε τη «σοφτ» αντιμετώπιση του Νόιερ.

ΕΚΟΥΑΔΟΡ: Γκαλιντέζ, Ινκαπιέ, Ορντονέζ, Πάτσο, Βίτε, Φράνκο, Καϊσέδο, Γεμπόα, Βαλένσια, Πλάτα, Ανγκούλο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Ρίντιγκερ, Τα, Κίμιχ, Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Βιρτς, Σανέ, Ενμετσά, Χάβερτς.

Η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση από το Κουρασάο με 2-0.

Έτσι, οι Ιβοριανοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του πέμπτου ομίλου και συνεχίζουν στους «32» του Μουντιάλ.

Η εξέλιξη του Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού

Στο 7ο μόλις λεπτό, ο Ντιομαντέ εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, πέρασε στη περιοχή και «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον εκτελεστή Πεπέ.

Με την Ακτή Ελεφαντοστού να έχει τον έλεγχο και να ψάχνει το 2ο γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, παραμένωντας όμως στο 1-0. Αξιοσημείωτη ευκαιρία για το Κουρασάο του Μπακούνα, που πήγε να βάλει γκολ, αλά-Ρονάλντο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα έγιναν πιο απλά για την Ακτή, αφού ξανά ο Νικολάς Πεπέ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά από την εξαιρετική πάσα του Σανγκαρέ, στο 64΄.

ΚΟΥΡΑΣΑΟ: Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι, Ομπίσπο, Φλοράνους, Φόνβιλ, Τσονγκ, Κομενένσια, Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα, Λοκάντια.

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ: Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ουσμάν Ντιομαντέ, Οπερί, Σανγκαρέ, Κεσιέ, Ντιαλό, Γιαν Ντιομαντέ, Πεπέ, Μπονί.