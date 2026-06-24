Μουντιάλ: Άντεξε η Ελβετία στην ασφυκτική πίεση του Καναδά (2-1) - Στην 3η θέση η Βοσνία

Η δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τις δύο αναμετρήσεις του δεύτερου ομίλου να ολοκληρώνονται. Ελβετία και Καναδάς προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, με την Βοσνία να κλείνει στην 3η θέση τις υποχρεώσεις τις και να περιμένει, με το Κατάρ να χαιρετά την διοργάνωση.

Ελβετία - Καναδας 2-1

Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε στο 11', με τον Εμπολό να βγαίνει σε θέση βολής έπειτα από την άψογη κάθετη του Ροντρίγκες με το δεξί, ο επιθετικός των Ελβετών όμως νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Κρεπό.

Ο Καναδάς έφτιαξε την δική του μεγάλη φάση στο τέλος του πρώτου μέρους, με τον Αχμέντ να πλασάρει αδύναμα από πλεονεκτική θέση σπαταλώντας την σημαντικότερη στιγμή των τυπικά φιλοξενούμενων.

Μόλις 40 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα στο 2ο μέρος η Ελβετία άνοιξε λογαριασμό. Από το άψογο γύρισμα του Μανζάμπι η μπάλα έφτασε στον Βάργκας, αυτός πρόλαβε την προβολή του Κορνέλιους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Καναδών.

Τα πράγματα απλοποιήθηκαν στο 57', όταν από τον κακό υπολογισμό της άμυνας του Καναδά ο Εμπολό κράτησε την μπάλα, ρόλαρε, έστρωσε στον Μανζάμπι ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Κρεπό που έκανε επαφή με την μπάλα αλλά όχι ικανή για να αποτρέψει το 2-0.

Οι Καναδοί έδειξαν πως δεν θα πέσουν άμαχοι και μείωσαν στο 76', με τον Πρόμις να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κόμπελ μετά την σέντρα του Σαλίμπα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, έφτασαν πολύ κοντά στην ισοφάριση όμως δεν κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Βοσνία - Κατάρ 3-1

Οι Βόσνιοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και επιβράβευσαν την ανωτερότητά τους λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό με εντυπωσιακό τελείωμα, πετυχαίνοντας ένα από τα πιο όμορφα γκολ της αναμέτρησης.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 34’ ήρθε το δεύτερο τέρμα, όταν ο Αλ Μπράκε έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από επικίνδυνη φάση που ξεκίνησε από τον Τζέκο.

Το Κατάρ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 42ο λεπτό ο Αλ Χαϊντός μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα οι Ασιάτες άγγιξαν την ισοφάριση, σημαδεύοντας το δοκάρι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Η λύση για τη Βοσνία ήρθε από τον πάγκο. Ο Μάμιτς, που πέρασε ως αλλαγή, αποδείχθηκε καθοριστικός και στο 80ό λεπτό τελείωσε ουσιαστικά την υπόθεση νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 με κοντινό πλασέ από θέση μέσα στην περιοχή.