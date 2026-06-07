Μουντιάλ: Αυτά είναι τα εξαιρετικά ποσά που θα κερδίζουν οι διαιτητές

Το Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό ετοιμάζεται να προσφέρει θέαμα, αλλά και σημαντικές απολαβές για όσους θα διευθύνουν τους αγώνες. Δηλαδή τους διαιτητές. Παρότι η FIFA δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα ακριβή ποσά για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναμένεται ότι το σύστημα αμοιβών δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ.

Σύμφωνα με τα ποσά στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, κάθε πρώτος διαιτητής λάμβανε ένα σταθερό ποσό συμμετοχής ύψους 70.000 δολαρίων (περίπου 65.000 ευρώ), ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγώνων που θα σφύριζε. Οι βοηθοί είχαν εγγυημένη αμοιβή 25.000 δολαρίων (περίπου 23.000 ευρώ).

🚨 Former Premier League referee reveals earnings of 2026 World Cup match officials.



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Εννοείται τα ποσά ανέβαιναν όσο προχωρούσε η διοργάνωση, με αποτέλεσμα ένας διαιτητής που θα έφτανε μέχρι τον τελικό μπορούσε να φτάσει σε συνολικές απολαβές έως και 300.000 δολάρια (περίπου 276.000 ευρώ), ενώ οι βοηθοί διαιτητές έως περίπου 150.000 δολάρια και οι VAR έως 175.000 δολάρια.

Επομένως για το διάστημα 11 Ιουνίου-19 Ιουλίου, με συνολικά 104 αγώνες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, οι διαιτητές μόνο ευχαριστημένοι θα μπορούσαν να είναι με τα ποσά που θα λάβουν.