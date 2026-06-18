Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ Εθνική Κροατίας Instagram Dj

Μουντιάλ χωρίς Ιβάνα Κνόλ δεν γίνεται: Η καυτή Κροάτισσα τρέλανε ξανά με την εμφάνισή της

Η εντυπωσιακή DJ και influencer βρέθηκε στο Ντάλας για να δεί την πρεμιέρα της «χρβάτσκα» στο Μουντιάλ 2026.

Instagram: knolldoll
Instagram: knolldoll
Κώστας Μπατζώνης

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Ο Ρονάλντο, ο Μέσι και ο Οτσόα είναι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε Παγκόσμιο Κύπελλο για 6η φορά στην καριέρα τους, όμως ένα παρόμοιο ρεκόρ έχει και η καυτή Κροάτισσα Ιβάνα Κνόλ.

Η σέξι DJ, ή αλλιώς για τους ποδοσφαιρόφιλους το «κορίτσι του Μουντιάλ», βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της... καριέρα της στις κερκίδες, ώστε να υποστηρίξει την ομάδα της χώρας της. Η ίδια που είναι πολύ δραστήρια στα social media και ιδιαίτερα στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο που φοράει ένα καυτό σορτσάκι και ένα άκρως αποκαλυπτικό κορσέ που τα φανερώνει... όλα, γράφοντας στην λεζάντα «Επιστρέψαμε, είναι η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

screenshot instagram: knolldoll
screenshot instagram: knolldoll

Η ίδια αποφάσισε με μερικά στόρι να κάνει ένα vlog του παιχνιδιού και πριν την αναμέτρηση, έξω από το γήπεδο, ξεσήκωσε τους συμπατριώτες φιλάθλους με συνθήματα και φυσικά με την εκρηκτική της παρουσία.

Στην συνέχεια σχολίασε τα όσα γινόταν στο ματς με τους Άγγλους, πανηγυρισε τα γκολ της Κροατίας και στο τέλος έστειλε και ένα μήνυμα για τη συνέχεια λέγοντας: «Παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι, προχωράμε, Κροατία idemo».

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Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ Εθνική Κροατίας Instagram Dj

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