Μουντιάλ: Ελπίζει με ανατροπή η Αλγερία, οι ασταμάτητοι Εμπαπέ και Χάαλαντ έφυγαν για τους «32»

Σε μία από τις καλύτερες αναμετρήσεις του φετινού Μουντιάλ, Αλγερία και Ιορδανία πάλεψαν μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Μαχρέζ να κάνει την ανατροπή στο 85΄ και να ελπίζει στη πρόκριση από την τρίτη θέση.

Οι Ιορδανοί προηγήθηκαν με τον Αλ Ρασντάν, όμως οι Αλγερινοί αντέδρασαν, ισοφάρισαν με τον Μπενμπουαλί και ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο φινάλε με τον Γκουιρί, μένοντας «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης.

Γκολ: Αλ-Ρασντάν Νιζάρ (36') - Μπενμπουαλί (46'), Γκουιρί (85').

Το «one man show» του Νορβηγού

Σε ένα παιχνίδι με 5 γκολ και έναν πρωταγωνιστή, οι Νορβηγοί συνεχίζουν τις εκπλήξεις κέρδισαν με 3-2 την απογοητευμένη Σενεγάλη και κλείδωσαν μία θέση στους «32».

Οι «Βίκινγκς» εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά λάθη των Αφρικανών, με τον Χάαλαντ να υπογράφει ακόμη μία ηγετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας δύο γκολ. «Αγγιξε» την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα η μαχητική Σενεγάλη.

Ο Γάλλος που χόρεψε στη βροχή

Η Γαλλία έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, τον Μάικλ Ολίσε με δύο ασίστ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ, επικράτησε με άνεση 3-0 του Ιράκ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από τη μεγάλη διακοπή λόγω καταιγίδας, και εξασφάλισε και την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Τι και αν διακόπηκε το παιχνίδι για αρκετή ώρα λόγω της βροχής, οι «τρικολόρ» ήταν σαν να μην έχουν βγει ποτέ από το χορτάρι και πήραν μία απολαυστική πρόκριση στους «32».