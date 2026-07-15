Μουντιάλ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί του Φελίπε και της Λετίθια για την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό

Με φανέλες της εθνικής Ισπανίας, χειροκροτήματα, αγκαλιές και έντονο ενθουσιασμό, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ', η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες τους έζησαν με πάθος τη νίκη της «La Roja» επί της Γαλλίας με 2-0, που έστειλε την ομάδα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία παρακολούθησαν όλοι μαζί την αναμέτρηση και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους. Αφήνοντας στην άκρη την αυστηρή εθιμοτυπία, πανηγύρισαν κάθε γκολ με χειροκροτήματα, αγκαλιές και επευφημίες, απολαμβάνοντας τη σπουδαία επιτυχία της εθνικής τους ομάδας.

Νωρίτερα, η βασιλική οικογένεια είχε δώσει το «παρών» στην τελετή απονομής των Βραβείων «Πριγκίπισσα της Χιρόνα». Αμέσως μετά, άλλαξαν εμφάνιση και φόρεσαν λευκές φανέλες της εθνικής Ισπανίας, προσωποποιημένες με τα ονόματά τους και τον αριθμό 26, για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό που διεξήχθη στο Ντάλας.

«Πάμε για τον τίτλο»

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η ισπανική βασιλική οικογένεια δημοσίευσε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τους πανηγυρισμούς, συνοδεύοντάς το με ένα θερμό μήνυμα προς την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε.

«Η Ισπανία είναι στον τελικό! Αποδείξατε ξανά γιατί είστε μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Τώρα, με ολόκληρη τη χώρα στο πλευρό σας, ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε το τρόπαιο. Σας ευχαριστούμε που μας χαρίσατε αυτή τη διαδρομή. Πάμε για τον τίτλο!», ανέφερε το μήνυμα.

Η «La Roja» θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου, ενώ απομένει να μάθει ποια ομάδα θα βρει απέναντί της, με την Αγγλία και την Αργεντινή να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο.