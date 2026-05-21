Μουντιάλ: H εθνική ποδοσφαίρου του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα παρά την προειδοποίηση Τραμπ

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν ξεκίνησε τη διαδικασία έκδοσης βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.



Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι Ιρανοί διεθνείς βρέθηκαν στην Άγκυρα προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα στην πρεσβεία των ΗΠΑ για την είσοδό τους στη χώρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.



Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν πραγματοποίησαν τις αιτήσεις τους στην αμερικανική πρεσβεία στην τουρκική πρωτεύουσα, με το θέμα να αποκτά και πολιτικές προεκτάσεις λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.



Κατά την αποχώρησή τους από την πρεσβεία, δημοσιογράφοι ρώτησαν τους παίκτες αν η διαδικασία της βίζας εξελίχθηκε θετικά, με τους ίδιους να απαντούν μόνο με χαμόγελα, χωρίς να κάνουν δηλώσεις.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κληθείς να σχολιάσει τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ, δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής.



«Η εθνική ομάδα του Ιράν μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Reuters

