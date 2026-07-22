Μουντιάλ: Η FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα της διοργάνωσης - Η έκπληξη στις επιλογές

Η FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβραβεύοντας τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και η Γαλλία κυριαρχούν στις επιλογές, καθώς εκπροσωπούνται με τρεις παίκτες η καθεμία.

Η καλύτερη ομάδα του τουρνουά διαμορφώθηκε σε σύστημα 4-3-3 και περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από επτά διαφορετικές εθνικές ομάδες, αποτυπώνοντας την ποιότητα και τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού.

Από την Ισπανία, που κατέκτησε το τρόπαιο, επιλέχθηκαν οι Πέδρο Πόρο, Μαρκ Κουκουρέγια και Ρόδρι, ενώ η Γαλλία εκπροσωπείται από τους Νταγιότ Ουπαμεκανό, Μίκαελ Ολίζε και Κιλιάν Εμπαπέ.

Η φιναλίστ Αργεντινή έχει δύο παρουσίες, με τους Λισάντρο Μαρτίνες και Λιονέλ Μέσι να βρίσκονται στην κορυφαία ενδεκάδα, ενώ θέση στην ομάδα των κορυφαίων κέρδισαν επίσης οι Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία), Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία), με τον Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι να αποτελεί την μεγάλη έκπληξη, όντας πάντως εκ των πρωταγωνιστών του τουρνουά με σπουδαίες εμφανίσεις και επεμβάσεις σε όλο το τουρνουά.

Η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ σύμφωνα με τη FIFA