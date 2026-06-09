Μουντιάλ: Η FIFA θα χρεώνει 70 ευρώ όποιον θέλει να δει το όνομά του στη γιγαντοοθόνη

Η FIFA έχει ακούσει τα εξ αμάξης για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο όσο αφορά τις τιμές, όμως δεν φαίνεται να πτοείται.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Athletic η διοργανώτρια αρχή δίνει την δυνατότητα στον κόσμο που θα παρακολουθεί τους αγώνες να εμφανίζεται το όνομά τους στην γιγαντοοθόνη του εκάστοτε γηπέδου. Φυσικά και αυτή η... παροχή δεν θα είναι δωρεάν, καθώς σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο η FIFA θα χρεώνει 79 δολάρια, δηλαδή 68,25 ευρώ συν το ΦΠΑ για να δει κάποιος γραμμένο το όνομά του στην οθόνη ενός γηπέδου.

Μάλιστα θα ονομάζεται Super Shoutout και θα γίνεται πριν το παιχνίδι και όχι κατά την διάρκεια, ενώ όπως λέει στην προώθηση της η ομοσπονδία «το όνομά σας θα εμφανιστεί στην οθόνη τη σωστή στιγμή, στο σωστό ματς» με σκοπό να κάνει την γηπεδική εμπειρία ακόμα καλύτερη.