Μουντιάλ: Η Ισπανία έφτασε ένα ιστορικό ρεκόρ, δημιούργησε ένα άλλο και πάει να κάνει το ακατόρθωτο

Η Ισπανία ήταν ανώτερη, κέρδισε την Γαλλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (0-2) και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον μεγάλο τελικό.

Πέρα από το γεγονός ότι έφτασε 90 ή 120 λεπτά από το μεγάλο τρόπαιο, η «φούρια ρόχα» κατάφερε κάτι ιστορικό και εντυπωσιακό. Έφτασε τα 37 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια ή παράταση, ρεκόρ που είχε μέχρι τώρα η Ιταλία την περίοδο 2018 με 2021. Έτσι εάν καταφέρει και κερδίσει και στον τελικό, η Ισπανία θα ξεπεράσει τους Ιταλούς και θα κατέχει το ρεκόρ των 38 διαδοχικών αγώνων χωρίς ήττα.

Επομένως ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρόλο που έχει σημασία από μόνος του, έχει και μια ιδιαιτερότητα, που μπορεί να κάνει τους Ισπανούς κατόχους ενός ιστορικού και εντυπωσιακού ρεκόρ.

Το Ισπανικό απροσπέλαστο «τείχος»

Αυτό που έχει καταφέρει η Ισπανία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι κάτι το εξωπραγματικό. Όταν ξεκίνησε η διοργάνωση ο Ντε Λα Φουέντε είχε δεχθεί κριτική για το γεγονός ότι επέλεξε τον Ουνάι Σιμόν αντί του Νταβίντ Ράγια, που είχε κερδίσει την Premier League με την Άρσεναλ και έκανε τρομερή χρονιά. Όμως το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής μιλάει από μόνο του, κλείνωντας τα στόματα των επικριτών. Ο Σιμόν μαζί με τους αμυντικούς του έχει καταφέρει κάτι το απίστευτο, που ενδεχομένως να είναι και βασικός λόγος που η Ισπανία έφτασε στον τελικό.

Η «φούρια ρόχα» έχει κρατήσει 6 φορές ανέπαφη την εστία της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, κάνοντας ρεκόρ διοργάνωσης, έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στο Μουντιάλ, ενώ κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της απέναντι στην Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, η οποία έχει βάλει 16 γκολ στην φετινή διοργάνωση. Η αμυντική λειτουργία, πέρα από την ικανότητα του τερματοφύλακα και των αμυντικών, οφείλεται και στη χημεία που έχουν μεταξύ τους, επομένως ο προπονητής της Ισπανία από κατακραγμένος, πλέον θεωρείται διάνοια.