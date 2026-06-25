Μουντιάλ: Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε - Οι ομάδες που έκλεισαν θέση στους «32»

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη πέτυχε ιστορική νίκη με 3-1 απέναντι στο Κατάρ για την τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου και παρότι δεν κατέκτησε τη δεύτερη θέση, καθώς ο Κανάδας υπερτερούσε στην ισοβαθμία λόγω της διαφοράς τερμάτων, ο Έντιν Τζέκο και η παρέα του, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω των οκτώ καλύτερων τρίτων.

Η Βραζιλία στον 3ο όμιλο του κατέλαβε την 1η θέση. Η «σελεσάο» δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στη Σκωτία, νίκησε 3-0 και πάει στους «32» της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει έναν από τους 8 καλύτερους τρίτους.

Το Μαρόκο απέναντι στην Αϊτή βρήκε στο τέλος τις λύσεις κι έφτασε στη νίκη με 4-2. Μετά τη νίκη της Βραζιλίας επί της Σκωτίας (3-0), φέρνει τους Μαροκινούς οριστικά στη 2η θέση του ομίλου, λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Η Νότια Αφρική του Ούγκο Μπρος έριξε στο καναβάτσο τη Νότια Κορέα και της πήρε τη μπουκιά απ' το στόμα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της 2ης θέσης στον 1ο όμιλο.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε την ομάδα του Μπρος να πανηγυρίζει την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης και την αντίπαλό της να περιμένει την ολοκλήρωση της δράσης στους άλλους ομίλους για να δει αν θα συνεχίσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Το Μεξικό με υποδειγματικό τρόπο νίκησε με 3-0 την Τσεχία και με το απόλυτο των νικών έκλεισε τη φάση των ομίλων στην πρώτη θέση του 1ου ομίλου.