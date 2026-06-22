Μουντιάλ: Ιστορικό «φρένο» το Πράσινο Ακρωτήριο στην Ουρουγουάη - Νίκη με ανατροπή για την Αίγυπτο

Το Πράσινο Ακρωτήρι μετά τον ιστορικό βαθμό με την Ισπανία έδειξε πως είναι μια υπολογίσιμη ομάδα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ήρθε ισόπαλη και με την Ουρουγουάη με 2-2.

Η Αίγυπτος έβαλε θεμέλια πρόκρισης στα playoff επικρατώντας της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 με πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ που έβαλε ένα γκολ και μοίρασε μια ασίστ.

Οι «Μπλε Καρχαρίες» συνεχίζουν να γράφουν ιστορία

Στο Μαϊάμι έγινε ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, καθώς το Πράσινο Ακρωτήρι έκοψε βαθμούς και από την Ουρουγουάη και την έβαλε σε... μπελάδες για την συνέχεια. Οι «Μπλε Καρχαρίες» άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Πίνα να εκτελεί τον Μουσλέρα με πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ, γράφοντας ιστορία καθώς αυτό ήταν και το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ουρουγουάη κατάφερε να γυρίσει το εις βάρος της σκόρ πριν το ημίχρονο, με τον Αραούχο στο 44' και τον Κανόμπιο στις καθυστερήσεις. Στην επανάληψη το Πράσινο Ακρωτήριο δεν μάσησε και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 61' με τον Βαρέλα μετά από λάθος στην άμυνα των Ουρουγουανών, οι οποίοι προσπάθησαν να βρούν ξανά γκολ για να πάρουν κεφάλι στο σκόρ χωρίς να τα καταφέρουν. Το Πράσινο Ακρωτήρι αγωνίζεται την τελευταία αγωνιστική με την Σαουδική Αραβία και θα προσπαθήσει να κάνει το «θαύμα» και να κερδίσει για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Ο MVP Σαλάχ έδωσε την νίκη πρόκριση στους «Φαραώ»

Η Αίγυπτος δυσκολεύτηκε, εμεινε πίσω στο σκόρ, όμως με τον Σαλάχ να αναλαμβάνει δράση κατάφερε το γύρισε και πήρε σπουδαία νίκη - μισή πρόκριση απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Οι Νεοζηλανδοί ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και απείλησαν από νωρίς τους Αιγύπτιους με σουτ του Σίνγκ στο 7' να περνάει έξω, ενώ στο 15' 'ανοιξαν και το σκόρ με καρφωτή κεφαλιά του Σέρμαν. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν και δύο τα τέρματά τους, όμως η αστοχία και ο τερματοφύλακας Σομπεΐρ δεν τους άφησαν.

Η Αίγυπτος είχε δυο ευκαιρίες να ισοφαρίσει στο πρώτο ημίχρονο με φάουλ του Σαλάχ στο 35' και με προβολή του Ασούρ στο 45' όμως και στις δυο περιπτώσεις δεν τα κατάφεραν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Φαραώ μπήκαν δυνατά με σκοπό να γυρίσουν το παιχνίδι και αυτό έγινε. Στο 58' ο Ζίκο με τρομερή δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-1 και εννέα λεπτά μετά ανέλαβε δράση ο Σαλάχ ο οποίος με πλασέ έκανε την ανατροπή. Οι Αιγύπτιοι είχαν την ψυχολογία και στο 82' σφράγισαν το τρίποντο με κεφαλιά του Τρεζεγκέ μετά από κόρνερ του Σαλάχ.