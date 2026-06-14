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Κάθε τέσσερα χρόνια, το Μουντιάλ δεν μετακινεί μόνο την παγκόσμια προσοχή στο ποδόσφαιρο. Μετακινεί και την κατανάλωση μπύρας. Σύμφωνα με αναλύσεις επενδυτικών τραπεζών και δεδομένα της βιομηχανίας, η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται μεν οριακά σε ετήσια βάση, αλλά εκτοξεύεται συμπυκνωμένα μέσα στις εβδομάδες της διοργάνωσης, μετατρέποντας το τουρνουά σε ένα από τα πιο προβλέψιμα “demand spikes” της παγκόσμιας αγοράς αλκοόλ.

Σε αντίθεση με αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα γεγονός με δισεκατομμύρια τηλεθεατές, το Μουντιάλ δεν αλλάζει δραματικά τη συνολική ετήσια κατανάλωση μπύρας παγκοσμίως. Οι περισσότερες εκτιμήσεις από αναλύσεις αγοράς, όπως αυτές της Jefferies και της Euromonitor, τοποθετούν την επίδραση περίπου στο +0,2% έως +0,5% σε ετήσια βάση.

Ένα προβλέψιμο σοκ κατανάλωσης

Ωστόσο, αυτός ο μέσος όρος κρύβει μια πολύ πιο έντονη πραγματικότητα. Η ζήτηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά συμπυκνώνεται σε ένα χρονικό παράθυρο περίπου πέντε έως έξι εβδομάδων.

Σε αυτό το διάστημα, η κατανάλωση σε μπαρ, pubs και fan zones μπορεί να αυξηθεί έως και πολλαπλάσια σε σχέση με μια κανονική περίοδο, ιδιαίτερα σε αγορές με ισχυρή ποδοσφαιρική κουλτούρα όπως η Βρετανία, η Γερμανία και η Νότια Ευρώπη.

Αν υπάρχει ένα σταθερό μοτίβο σε κάθε διοργάνωση, αυτό είναι η απόλυτη κυριαρχία των μπαρ και της εστίασης.

Τα σούπερ μάρκετ βλέπουν σχεδόν επίπεδη εικόνα. Αντίθετα, οι pubs, τα bars και τα fan zones μετατρέπονται σε σημεία έντονης κατανάλωσης, όπου η ζήτηση μπορεί να πολλαπλασιαστεί ανά αγώνα.

Οι αναλυτές της αγοράς περιγράφουν το φαινόμενο όχι ως αύξηση κατανάλωσης, αλλά ως μετατόπιση συμπεριφοράς: «η μπύρα δεν πίνεται περισσότερο, πίνεται διαφορετικά».

Στην Ευρώπη, όπου το ποδόσφαιρο είναι βαθιά ενσωματωμένο στην καθημερινότητα των pubs, οι αυξήσεις είναι πιο έντονες. Στη Λατινική Αμερική, η κατανάλωση συχνά μεταφέρεται περισσότερο στο σπίτι. Στην Ασία, η τάση αφορά κυρίως την ανάπτυξη της premium μπύρας και των urban bars.

Στις διοργανώτριες χώρες, η συνολική κατανάλωση έχει ιστορικά κινηθεί περίπου μεταξύ +3% και +6%, με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη ρύθμιση της αγοράς και την τοπική κουλτούρα.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με 48 ομάδες, 104 αγώνες και διάρκεια 39 ημερών, η διοργάνωση δεν είναι απλώς μεγαλύτερη, είναι πιο εκτεταμένη χρονικά σε σχέση με κάθε προηγούμενη.

Αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, σημαίνει περισσότερες στιγμές κατανάλωσης: περισσότερα βράδια, περισσότερες ώρες προβολής και περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής συγκέντρωσης γύρω από την τηλεόραση.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμήσεις της αγοράς μιλούν για πάνω από 1 δισεκατομμύριο επιπλέον ποτήρια μπύρας παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του τουρνουά, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.

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Kirby Lee-Imagn Images

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια πιο σταθερή στρατηγική: το Μουντιάλ λειτουργεί ως ένα από τα πιο προβλέψιμα global marketing events.

Μεγάλες εταιρείες όπως η AB InBev και η Heineken δεν ποντάρουν μόνο στην κατανάλωση, αλλά στη μετακίνηση brand loyalty μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Σε πολλές αγορές, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα δεν είναι ότι πίνεται περισσότερη μπύρα, αλλά ότι δοκιμάζονται περισσότερες μάρκες.

Το Μουντιάλ δεν αλλάζει ριζικά την παγκόσμια αγορά αλκοόλ. Αυτό που κάνει είναι να την ανασυνθέτει χρονικά.

Για λίγες εβδομάδες, η κατανάλωση γίνεται πιο κοινωνική, πιο δημόσια και πιο συγκεντρωμένη. Και σε αυτή τη μικρή χρονική ανωμαλία, μια τεράστια βιομηχανία βρίσκει την πιο προβλέψιμη κορύφωσή της.