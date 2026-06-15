Μουντιάλ: «Καθάρισε» στο 90' ο Ντιαλό - Σαρωτική η Σουηδία, «διέλυσε» με πεντάρα την Τυνησία

Με τον απόλυτο πρωταγωνιστή να εμφανίζεται στο φινάλε, η Ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 1-0 του Εκουαδόρ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η ομάδα της Νότιας Αμερικής ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα, άγγιξε το γκολ δύο φορές, όμως τα δοκάρια της στέρησαν το προβάδισμα, αφήνοντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα άλλαξε, με τους «Ελέφαντες» να ανεβάζουν την απόδοσή τους, να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο και να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικοί. Παρότι το ματς έδειχνε να οδεύει προς ισοπαλία, ο Αμάντ Ντιάλο είχε διαφορετική άποψη.

Στο 90ό λεπτό, ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στην Ακτή Ελεφαντοστού ένα πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα.

Κεφάτη η Σουηδία, εμφατική πεντάρα στην Τυνησία

Με εμφατικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Σουηδία, η οποία επικράτησε 5-1 της Τυνησίας στο Μοντερέι για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου, στέλνοντας από νωρίς μήνυμα πρόκρισης.

Οι Σκανδιναβοί παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα αμυντικά κενά των αντιπάλων τους. Μεγάλες μορφές της αναμέτρησης ήταν οι Βίκτορ Γκιόκερες και Αλεξάντερ Ίσακ, οι οποίοι ηγήθηκαν επιθετικά και συμμετείχαν στις περισσότερες επικίνδυνες φάσεις της ομάδας τους.

Η Τυνησία προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική και βρήκε προσωρινά απαντήσεις με το γκολ του Ρέκικ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Σουηδών στο δεύτερο μέρος.

Η Σουηδία ανέβασε στροφές μετά την ανάπαυλα, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και με επιθετικό πλουραλισμό έφτασε σε μία άνετη νίκη, ξεκινώντας ιδανικά την πορεία της στη διοργάνωση.