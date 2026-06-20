Μουντιάλ: Κρατάει το τρίποντο το Μαρόκο - Απογοήτευσε και έμεινε εκτός η Τουρκία

Για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, το Μαρόκο επικράτησε 1-0 της Σκωτίας και ουσιαστικά «αγκάλιασε» την πρόκριση τους «32» της διοργάνωσης.

Το γκολ για τους Αφρικανούς το πέτυχε ο Σαϊμπαρί(2΄) και παρότι είχαν τις ευκαιρίες να πετύχουν και περισσότερα τέρματα χωρίς επιτυχία, το σκορ παρέμεινε ίδιο γιατί η Σκωτσέζοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων και θα τα παίξουν όλα για όλα στο τελευταίο παιχνίδι με τη Βραζιλία για πρόκριση.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (60' Ντοκ), Χέντρι, Πάτερσον (89' Ράλστον), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκίν (89' Στιούαρτ), Κρίστι (71' ΜακΛίν), Φέργκιουσον, Άνταμς (71' Ντάικς).

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαμπί): Μπουνού, Χακίμι, Μαζράουι, Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναχί (90' Μουραμπέτ), Ελ Κανούς (84' Ταλμπί), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαζ (84' Αμαϊμουνί), Σαϊμπαρό (84' Ραχίμι).

Η Τουρκία των αστέρων και των μεγάλων φιλοδοξιών τα έκανε θάλασσα, έχασε κι από την Παραγουάη με 1-0 κι αποχαιρετάει το Μουντιάλ 2026.

Οι Λατινοαμερικάνοι βρήκαν το πιο γρήγορο γκολ στη διοργάνωση, μόλις στο 65ο δευτερόλεπτο με τον Γκαλάρσα. Οι Τούρκοι δε μπόρεσαν να βρουν αντίδραση, ηττήθηκαν για δεύτερη φορά και μένει εκτός διοργάνωσης από πολύ νωρίς.

Τουρκία (Βιντσένστο Μοντέλα): Τσακίρ, Μουλντούρ, Ντεμιράλ, Μπαρντάκτσι (86' Κοκσού), Καντίογλου (71' Ελμαλί), Τσαλχάνογλου, Γιουκσέκ (60' Ουζούν), Γκιουλέρ, Ακγκούν (60' Γκουλ), Γιλντίζ, Ακτούρκογλου (46' Γιλμάζ).

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Κάσερες (81' Μαϊδάνα), Γκουστάβο Γκόμεζ, Αλντερέτε, Αλόνσο, Γκαλάρσα (91' Κανάλε), Ντιέγκο Γκόμεζ (67' Βελάσκεζ), Κούμπας, Αλμιρόν, Ενσίσο (91' Αβάλος), Πίτα (46' Μπομπαντίγια).