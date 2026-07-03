Μουντιάλ: Με ανατροπή και buzzer beater οι Πορτογάλοι στους «16» - Κυρίαρχοι και άνετοι οι Ελβετοί

Πορτογαλία-Κροατία 2-1

Παρότι προηγήθηκαν οι Κροάτες με ένα ακόμη γκολ του Πέρισιτς(53') σε Μουντιάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο(68') που πέτυχε το πρώτο του γκολ σε νοκ-άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Γκονσάλο Ράμος(93'), έδωσαν μία μεγάλη πρόκριση στην ομάδα τους στο τελευταίο ματς με την εθνική του, του Λούκα Μόντριτς.

Δραματικό φινάλε στο τέλος με τους Κροάτες να βρίσκουν και δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις, αλλά να ακυρώνεται από οφσάιντ του Γκβαρντιόλ.

Ευρωπαϊκός «εμφύλιος» στη φάση των «16», αφού η παρέα του Κριστιάνο θα αντιμετωπίσει εκείνη του Γιαμάλ.

Ελβετία-Αλγερία 2-0

Σε αυτό το παιχνίδι δεν είχαμε «δράματα», καθώς οι Ελβετοί ήταν κυρίαρχοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη της άμυνας τον Αφρικανών, είχαν καθαρίσει το παιχνίδι από το 48ο λεπτό. Το πρώτο γκολ το βρήκε ο Εμπολό(10') και ο Εντόι(48').

Για τους Ευρωπαίους, αυτή είναι ακόμη μία εξαιρετική πορεία σε μεγάλη διοργάνωση και αποδεικνύουν τη σταθερότητά τους και πλέον την εμπειρία τους σε αυτές.

Πλέον περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία - Γκάνα, για να δει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στους «16» της διοργάνωσης.