Μουντιάλ: Μεγάλη γκάφα της τουρκικής τηλεόρασης στο Καναδάς - Κατάρ

Ο επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Τουρκία, το TRT, έγινε για άλλη μια φορά viral με μια επική γκάφα.

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ ένας ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο 22ο λεπτό και ο ο διαιτητής κάλεσε το ιατρικό επιτελείο με την χαρακτηριστική κίνηση. Η κίνηση αυτή και το σφύριγμα του άρχοντα του αγώνα μπέρδεψε το κοντρόλ του TRT, το οποίο νόμιζε ότι ήταν η ώρα για cooling break και διέκοψε την μετάδοση για να βάλει διαφημίσεις.

Μόλις κατάλαβαν τι έκαναν, οι υπέυθυνοι επέστρεψαν στην μετάδοση ενάμιση λεπτό μετά, ενώ ο δημοσιογράφος που έκανε την μετάδοση προσπάθησε να το καλύψει λέγοντας πως το λάθος ήταν του διαιτητή που... έστειλε όντως τις ομάδες για να δροσιστούν.

Αυτό φυσικά και δεν συνέβει και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα, όταν ο διαιτητής σφύριξε το κανονικό cooling break, με την κρατική τούρκικη τηλεόραση να αναγκάζεται να ξαναδιακόψει τον αγώνα και να πάει για δεύτερη φορά σε διαφημίσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, προκαλόντας απορία και εκνευρισμό στους τηλεθεατές.