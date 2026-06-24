Μουντιάλ: Μεγάλο βήμα για τους «32» η Κροατία - «Λύγισε» το μαχητικό Κονγκό η Κολομβία και προκρίθηκε

Οι Κροάτες έκαναν το καθήκον τους και πήραν μια σημαντική νίκη απέναντι στον Παναμά, κάνοντας ετσι μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ.

Με ήρωα τον Λιβάκοβιτς και χρυσό σκόρερ Άντε Μπούντιμιρ οι Κροάτες κέρδισαν τον μαχητικό Παναμά στέλνωντάς τον και μαθηματικά εκτός διοργάνωσης.

Ο Παναμάς που μπήκε πιο δυνατά χωρίς να καταφέρει να κάνει κάποια ευκαιρία. Μετά το 20ο λεπτό οι Κροάτες πήραν τα ηνία του παιχνιδιού όμως οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν την πρώτη ευκαιρία με τον Ροντρίγκεζ να πιάνει την κεφαλιά στο 23' όμως ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε θεαματικά. Από την άλλη, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι Κροάτες απάντησαν με ένα μακρινό σουτ του Μπατούρινα, το οποίο απέκτουσε ο Μοσκέρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η «χρβάτσκα» άνοιξε το σκορ στο 54' με τον Μπούντιμιρ με κοντινό πλασέ, ενώ τρια λεπτά μετά ο Πάσαλιτς έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-0 καθώς σε τετ-α-τετ νικήθηκε από τον Μοσκέρα. Στο 68’ ο Παναμάς έχασε μια τεράστια διπλή ευκαιρία για την ισοφάριση με δυο απανωτά σουτ του Μουρίγιο, τα οποία απέκρουσε εντυπωσιακά ο Λιβάκοβιτς και κράτησε ζωντανή την ομάδα του μέχρι το τέλος.

Λύγισε τον Εμπασί ο Μουνιός και έδωσε την πρόκριση στην Κολομβία

Οι Κολομβιανοί ήταν καταιγιστικοί απέναντι στο Κονγκό, όμως δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν χάρη στον Εμπασί ο οποίος ήταν σε τρομερό βράδυ και... δεν έτρωγε γκόλ.

Η Κολομβία ξεκίνησε δυναμικά από την αρχή και απείλησε πρώτη φορά στο 4' με σουτ του Αρίας το οποίο απέκρουσε ο Εμπασί. Στην συνέχεια συνέχισαν να πυροβολούν με τους Χάμες (11'), Μοχίκα (15'), Ντίαζ (16') και Πουέρτα (19') όμως ο Κονγκολέζος τερματοφύλακας είπε όχι σε όλες τις προσπάθειες.

Στην επανάληψη η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια και ο Λούις Ντίαζ απείλησε στο 50' με σουτ που εξουδετέρωσε και πάλι ο Εμπασί. Το Κονγκό απείλησε πρώτη φορά στο 53' με τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, Μουτουσαμί, να σουτάρει και να αστοχεί.

Στο 76' η Κολομβία κατάφερε επιτέλους να σκοράρει με αριστερό πλασέ του Μουνιός που νίκησε τον, μέχρι εκείνη την στιγμή, ανίκητο Εμπασί και κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση.