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Μουντιάλ: Μεθυσμένος Σκωτσέζος διέκοψε ρεπορτάζ και έφερε σε δύσκολη θέση την παρουσιάστρια

Σκωτσέζος οπαδός φαίνεται πως ήπιε... πολλές μπύρες και έκανε «ντου» σε ζωντανό ρεπορτάζ στο Μαϊάμι.

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Η Κέισι Χίντζ έκανε το ρεπορτάζ της για το κανάλι WPLG Local 10 εξω από το γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι της Σκωτίας με την Βραζιλία, όμως την διέκοψε ένας Σκωτσέζος που είχε... κέφια.

Συγκεκριμένα ο φίλαθλος της Σκωτίας τις είχε πιεί τις μπύρες του και άρχισε να φωνάζει συνθήματα υπέρ της χώρας του όπως «αγαπάμε το Μαϊάμι… Ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία, ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία!», κάνοντας την δημοσιογράφο να ντραπεί και να προσπαθεί να μαζέψει τα... ασυμμάζευτα. Βέβαια ο μεθυσμένος οπαδός ζήτησε αμέσως συγγνώμη, με τιυς φίλους του να μαζεύονται τριγύρω και να δημιουργούν ένα επικό σκηνικό.

Οι Σκωτσέζοι αγαπάνε την μπύρα και σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο το έχουν... παρακάνει. Σύμφωνα με στοιχεία της Boston Beer Co., η κατανάλωσή της τις ημέρες της παρουσίας τους στις ΗΠΑ ,φτάνει σε επίπεδα έως και τέσσερις φορές υψηλότερα από εκείνα μεγάλων εορταστικών περιόδων, όπως η 4η Ιουλίου.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Σκωτία Εθνική Βραζιλίας Viral Video

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