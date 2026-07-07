Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνική Βελγίου

Μουντιάλ: Ο Λουκάκου έγραψε ιστορία ως... παγκίτης

Ο Ρομέλου Λουκάκου σκόραρε απέναντι στις ΗΠΑ και έγραψε ιστορία σημειώνοντας ένα σπάνιο ρεκόρ.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
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Το Βέλγιο απέκλεισε την διοργανώτρια Αμερική από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το εν λόγω ματς θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για όσα συνέβησαν με την υπόθεση Μπάλογκαν, αλλά και για το γεγονός ότι ο Λουκάκου έγραψε ένα σπάνιο ρεκόρ.

Μετά τα όσα συνέβησαν στην υπόθεση από την FIFA, αφού το Βέλγιο έκανε ότι μπορούσε με ανακοινώσεις εξωαγωνιστικά, έκανα τρομερή εμφάνιση και αγωνιστικά και φιλοδώρησε τις ΗΠΑ με 4 γκολ, αποκλείωντας την διοργανώτρια χώρα από την συνέχεια. Επομένως εκτός από το αρνητικό ρεκόρ που σημειώθηκε με την άρση της τιμωρίας του Μπάλογκαν, ένα θετικό ρεκόρ έγραψε ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά που καταφέρνει να πετυχεί τέσσερα γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ ερχόμενος και στα τέσσερα ματς από τον πάγκο.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνική Βελγίου

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