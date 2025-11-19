Μουντιάλ: Οι 39 ομάδες που έχουν πάρει την πρόκριση και ο επόμενος στόχος για την Εθνική Ελλάδας

Με την ολοκλήρωση της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της προκριματικής φάσης της ευρωπαϊκής ζώνης, πέντε ακόμα χώρες εξασφάλισαν το εισιτήριο πρόκρισης για το Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο λόγος για τις Ισπανία, Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο και Σκωτία, οι οποίοι κατέκτησαν την πρώτη θέση των ομίλων τους. Απομένουν ακόμα τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα οποία θα διεκδικήσουν 12 ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους των προκριματικών, μαζί με τέσσερις επιπλέον ομάδες από το Nations League, οι οποίες τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους τους στο Nations League, αλλά δεν ήταν στην πρώτη δυάδα των ομίλων τους στα προκριματικά.

Τα υπόλοιπα τρία θα δοθούν σε ομάδες της CONCACAF και τα τελευταία δύο στα διηπειρωτικά playoffs.

Αναλυτικά οι 39 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στο Μουντιάλ



Ευρώπη: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία

Βόρεια και Κεντρική Αμερική: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς

Ασία: Ιαπωνία, Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Νότια Κορέα, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία

Νότια Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κολομβία

Αφρική: Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη

Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία

Ο επόμενος μεγάλος στόχος της Εθνικής μας ομάδας

Μετά την αποτυχία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η επόμενη πρόκληση για την Εθνική Ελλάδας, είναι το Nations League του 2026.

Στην περσινή έκδοση της διοργάνωσης, «γαλανόλευκη» τα πήγε περίφημα, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση του ομίλου της, πίσω από την Αγγλία, έχοντας πανηγυρίσει μάλιστα και ένα τεράστιο διπλό στο Λονδίνο απέναντι στα «τρία λιοντάρια».

Τον περασμένο Μάρτιο, στα playoffs ανόδου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, απέκλεισε τη Σκωτία σε διπλές αναμετρήσεις και προβιβάστηκε στη League A, όπου βρίσκονται τα μεγαθήρια της Ευρώπης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με τις Τουρκία, Τσεχία και Ουαλία. Η κλήρωση για τους ομίλους, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026, με την Εθνική να έχει εξασφαλίσει - ανεξαρτήτως της πορείας της στο Nations League - την παρουσία της στο 1ο ή 2ο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Όσον αφορά τα τρία πρώτα γκρουπ δυναμικότητας για το Nations League, στο 1ο βρίσκονται οι Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, στο 2ο οι Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία και Δανία, ενώ το τρίτο περιλαμβάνει τις Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας για το ερχόμενο Nations League

Α’ γκρουπ: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία.

Β’ γκρουπ: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία.

Γ’ γκρουπ: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία.

Δ’ γκρουπ: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία.

* Η Ελλάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε γκρουπ, εκτός από το Δ’.

Τα προημιτελικά της League A, και τα playoffs A/B – B/C θα πραγματοποιηθούν στις 25-30 Μαρτίου του 2027.

Οι τελικοί τουρνουά θα γίνουν στις 7-15 Ιουνίου του 2027.