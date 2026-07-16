Μουντιάλ: Οι Αργεντίνοι πανηγύρισαν με πανό για τα Φόκλαντ και κινδυνεύουν με «καμπάνα» από τη FIFA

Η πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026 επισκιάστηκε από ένα περιστατικό που αναμένεται να απασχολήσει τη FIFA, καθώς οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας πανηγύρισαν κρατώντας πανό με πολιτικό μήνυμα για τα Νησιά Φόκλαντ.

Η «αλμπισελέστε» επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Αγγλίας στον ημιτελικό που διεξήχθη στην Ατλάντα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία.

Ωστόσο, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι Αργεντινοί διεθνείς ύψωσαν πανό με το σύνθημα «Τα Νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή», αναφερόμενοι στα Νησιά Φόκλαντ, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει την ομοσπονδία της χώρας σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Οι αυστηροί κανονισμοί της FIFA

Η FIFA απαγορεύει ρητά την προβολή πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων εντός των αγωνιστικών χώρων και εξετάζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα αντίστοιχα περιστατικά.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Αργεντινή βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Το 2014 η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 λιρών, όταν οι διεθνείς είχαν εμφανίσει το ίδιο πανό πριν από φιλικό αγώνα με τη Σλοβενία.

Το κλίμα γύρω από τον ημιτελικό είχε ήδη φορτιστεί τις προηγούμενες ημέρες, όταν η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, είχε δηλώσει πως η αναμέτρηση με την Αγγλία ήταν «κάτι περισσότερο από ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», προσθέτοντας ότι «τα Φόκλαντ είναι αργεντίνικα και τα κουβαλάμε στο αίμα και στις καρδιές μας».

REUTERS/Paul Childs

Η διαμάχη για τα Φόκλαντ

Τα Νησιά Φόκλαντ, γνωστά στην Αργεντινή ως Μαλβίνες, αποτελούν αρχιπέλαγος στον Νότιο Ατλαντικό, περίπου 480 χιλιόμετρα από τις ακτές της Παταγονίας.

Παρότι βρίσκονται κοντά στη Νότια Αμερική, αποτελούν αυτοδιοικούμενο υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1833. Η Αργεντινή αμφισβητεί διαχρονικά τη βρετανική κυριαρχία, θεωρώντας τα εδάφη της υπό κατοχή.

Η διαμάχη κορυφώθηκε το 1982 με τον Πόλεμο των Φόκλαντ, ο οποίος διήρκεσε 74 ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες, αφήνοντας μέχρι σήμερα ανοιχτό ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στις σχέσεις Λονδίνου και Μπουένος Άιρες.

Argentinian war veterans of the war between Argentina and Great Britain over the Malvinas islands/ EPA/LEO LA VALLE

Στα χέρια της FIFA η απόφαση

Πλέον, η FIFA καλείται να εξετάσει αν το πανό που ύψωσαν οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές συνιστά παραβίαση των κανονισμών περί πολιτικών μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις, όπως είχε συμβεί και το 2014.