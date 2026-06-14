Μουντιάλ: Οι Ισπανοί βρήκαν την λύση για τον καύσωνα στις ΗΠΑ

Οι καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ακραίες, με την θερμοκρασία σε μερικές περιοχές να φτάνει μέχρι και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επομένως οι εθνικές ομάδες έψαξαν να βρουν μια λύση για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Και μερικές την βρήκαν.

Συγκεκριμένα οι Γερμανοί και οι Ισπανοί διαμένουν στο Γουίνστον-Σέιλεμ της Μασαχουσέτης, όπου ο υδράργυρος έφτασε έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου και στο Τσατανούγκα στο Τενεσί που η θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 33 βαθμούς αντίστοιχα. Έτσι εμπνευσμένοι από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2021 στο Τόκιο, εκεί που η Ολυμπιακή Επιτροπή της Βραζιλίας διένειμε «κιτ ψύξης» στους αθλητές για να αντέξουν την ζέστη, φαίνεται πως κάτι τέτοιο έπραξε και η εθνική Ισπανίας.

Όπως δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αποστολή των Ισπανών σε μια προπόνηση υπό μεγάλο καύσωνα στο Τσατανούγκα των ΗΠΑ, χρησιμοποίησαν το γνωστό «κιτ ψύξης», δηλαδή ένα γιλέκο που περιέχει ένα προ-αποψυγμένο τζελ που φοριέται πάνω από τη φανέλα προπόνησης. Το συγκεκριμένο γιλέκο είναι κατασκευασμένο ειδικά για τις καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ με σκοπό την ανακούφιση και την βελτίωση της απόδοσης των παικτών.