Μουντιάλ: Οι Ιταλοί διεθνείς πανηγύρισαν τον αποκλεισμό της Ουαλίας και εξόργισαν το κοινό τους

Στην τελευταία στροφή πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκονται οι ομάδες που αναμένεται να παλέψουν για να προκριθούν και πλέον μένουν τέσσερις «τελικοί», από τους οποίους θα προκύψουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια.

Το βράδυ της Πέμπτης (26/3) η Ιταλία κέρδισε με 2-0 τη Βόρεια Ιρλανδία με μπροστάρη τον Σάντρο Τονάλι και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για μια θέση στην τελική φάση του Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια. Η προσμονή για τους Ιταλούς είναι τόσο μεγάλη και το θέλουν πάρα πολύ, με αυτό να φαίνεται και από τις αντιδράσεις τους μετά τον αποκλεισμό της Ουαλίας.

Συγκεκριμένα οι κάμερες της τηλεόρασης «Rai 1» κατέγραψαν τους Φεντερίκο Ντιμάρκο και Γκιγιέμο Βικάριο να παρακολουθούν αγωνιωδώς τη διαδικασία των πέναλτι ανάμεσα σε Βοσνία και Ουαλία στο τάμπλετ και με το νικητήριο πέναλτι του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Οι Ντιμάρκο και Βικάριο, μαζί με άλλους διεθνής ύψωσαν τις γροθιές τους ανακουφισμένοι καθώς θεωρούν πως το έργο τους είναι σαφώς πιο εύκολο απέναντι στους Βόσνιους από ότι θα ήταν απέναντι στους Ουαλούς, όμως το ποδόσφαιρο έχει δείξει πως είναι απρόβλεπτο.

Οι πανηγυρισμοί δεν... έκατσαν στραβά μόνο τους Ουαλούς φιλάθλους, αλλά ακόμα και ο τηλεοπτικός αναλυτής και πρώην ποδοσφαιριστής των Μπρέσια, Φιορεντίνα, Ίντερ, Ντανιέλε Αντάνι δεν περίμενε αυτή την αντίδραση των ποδοσφαιριστών, προειδοποιώντας τους πως αυτή η αντίδραση ίσως δώσει και μεγαλύτερο κίνητρο και στους ποδοσφαιριστές της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης: «Η ώρα για πανηγυρισμούς είναι την Τρίτη! Το να τους δείχνουν να πανηγυρίζουν την πρόκριση της Βοσνίας είναι επικίνδυνο, το κάρμα είναι περίεργο πράγμα στο ποδόσφαιρο».