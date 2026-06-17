Μουντιάλ: Παίκτης της Ακτής Ελεφαντοστού είχε συλληφθεί για στημένα ματς αλλά αγωνίζεται κανονικά

Ο Ελί Γουαχί στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν πιθανή συμμετοχή του σε υπόθεση που αφορά χειραγώγηση αγώνα με στοιχηματικό κίνητρο.

Η έρευνα αφορά την αναμέτρηση της Ligue 1 ανάμεσα σε Νις και Μετς, όπου ο 23χρονος επιθετικός είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα στο 35ο λεπτό του αγώνα, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα. Το περιστατικό οδήγησε και σε τιμωρία του, στερώντας του τη συμμετοχή σε κρίσιμο παιχνίδι μπαράζ παραμονής.

Παρά την αρχική σύλληψή του στο πλαίσιο της έρευνας, ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Η υπόθεση δεν έχει επηρεάσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, με τον Γουαχί να ταξιδεύει κανονικά με την αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού και να ξεκινά βασικός στην νικηφόρα (1-0) πρεμιέρα απέναντι στον Ισημερινό

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή χωρίς νεότερες εξελίξεις σε νομικό επίπεδο.