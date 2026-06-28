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Μουντιάλ: Πολύ σκληρή για να «πεθάνει» η Κροατία - Καθάρισε για τους Άγγλους ο Μπέλιγχαμ

Δείτε τι έγινε στο Κροατία-Γκάνα και στο Αγγλία-Παναμάς, για το Μουντιάλ 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

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Αν και ξεκίνησε πριν τη σέντρα με την... πλάτη στον τοίχο ψάχνοντας πάση θυσία βαθμό ή βαθμούς για να μην τεθεί νοκ-άουτ απ’ την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026, η Κροατία έβγαλε χαρακτήρα και «σκληρό μέταλλο» απέναντι στην Γκάνα, νίκησε με 2-1 στο «Lincoln Financial Field» της Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον 12ο όμιλο, περιμένοντας πλέον τον δεύτερο του 11ου ομίλου (Κολομβία ή Πορτογαλία). Η δε Γκάνα έμεινε στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς και θα αντιμετωπίσει στους «32» τον πρώτο του 11ου ομίλου.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, Πέρισιτς, Κόβατσιτς (78’ Μάριο Πάσαλιτς), Μόντριτς, Μπατούρινα (88’ Μάρκο Πάσαλιτς), Βλάσιτς (88’ Γκβάρντιολ), Πέταρ Σούτσιτς, Μπουντιμίρ (67’ Ματάνοβιτς).
ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κεϊρόζ): Ασάρε, Αντζέτι (46’ Πεπρά), Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτεϊ, Σίμπο (85’ Γιρένκι), Σεμένιο, Οβούσου (46’ Φατάγου), Αγιού (71’ Ασάντε), Σουλεμάνα (71’ Νουάμα).

Μπορεί για περισσότερο από μία ώρα αγώνα να μη... βλεπόταν η Αγγλία κόντρα στον Παναμά, αλλά κατάφερε με ένα πεντάλεπτο ξέσπασμα να βρει τη λύση και πάρει τη νίκη με 2-0 και μαζί την πρωτιά του 12ου ομίλου.

Τα «τρία λιοντάρια» ήταν... σκιά του εαυτού τους, με ελάχιστες καλές στιγμές, φλύαρη κατοχή και πολύ λανθασμένες αποφάσεις στο τελευταίο τρίτου του γηπέδου.

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Σπορ Εθνική Κροατίας Γκάνα Εθνική Αγγλίας Παναμάς Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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