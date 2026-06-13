Μουντιάλ: Σάλος στην Τουρκία λόγω βίντεο με ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας να καπνίζουν

Μερικές ώρες πριν το πρώτο ματς της Τουρκίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εναντίον της Αυστραλίας, ένα βίντεο έφερε αναταράξεις στις τάξεις της εθνικής τους ομάδας.

Συγκεκριμένα το επίμαχο βίντεο δείχνει τρεις ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να χαλαρώνουν καπνίζοντας στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να προκληθεί θύελλα αντιδράσεων από τους Τούρκους φιλάθλους δεδομένου ότι η γειτονική χώρα βρίσκεται σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 24 ολόκληρα χρόνια.

Τα πλάνα δεν ήταν ξεκάθαρα και ο μόνος ποδοσφαιριστής που μπορεί να αναγνωριστεί με σιγουριά είναι ο Τσαγκλάρ Σογιοντσού, καθώς οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές δεν φαίνονται καθαρά. Τα σχόλια στα social media ήταν πάρα πολλά με τους ποδοσφαιριστές να κατηγορούνται για έλλειψη σεβασμού στο εθνόσημο της χώρας τους.

Ο προπονητής της Τουρκίας Βιντσέντζο Μοντέλα, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος, γεγονός που δημιουργεί αμφισβήτηση για τα συγκεκριμένα πλάνα, με κάποιους να λένε πως είναι επεξεργασμένα και ψευδή μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfake).