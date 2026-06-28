Μουντιάλ: Θέαμα και προκρίσεις στο Αλγερία-Αυστρία - Μπήκε αλλαγή και σκόραρε ο Μέσι με την Ιορδανία

Ένα αν μη τι άλλο... αλλόκοτο παιχνίδι ανάμεσα σε Αυστρία και Αλγερία, είχε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Από το 60' και μετά οι δύο αντίπαλοι έμοιαζαν... συμβιβασμένοι με την ισοπαλία και επί μισή ώρα άλλαζαν πάσες στο κέντρο. Η Αλγερία όμως έπιασε στον ύπνο την Αυστρία στο 93' και με γκολ του Μαχρέζ πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα και άφηνε την ομάδα του Σάμπιτσερ εκτός συνέχειας.

Δύο λεπτά αργότερα όμως, στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Κάλατζιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-3 και οι δύο ομάδες συνεχίζουν στα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Γκολ: Αρναούτοβιτς (28'), Μπελγκαλί (45΄), Σάμπιτσερ (55'), Μαχρέζ (60, 93'), Κάλαϊτζιτς (96').

Σε ένα παιχνίδι χωρίς κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Αργεντινή επικράτησε 3-1 της Ιορδανίας, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ.

Η «αλμπισελέστε» είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου και η Ιορδανία είχε αποκλειστεί και μαθηματικά, γεγονότα που καταστούσαν το εν λόγω παιχνίδι... αγγαρεία για τις ομάδες.

Την ευκαιρία να ξεκουράσει τον Λιονέλ Μέσι βρήκε ο Λιονέλ Σκαλόνι, με τον «Pulga» όμως να μπαίνει αλλαγή και να σκοράρει στο 80', φτάνοντας τα έξι γκολ στη διοργάνωση!

Γκολ: Λο Σέλσο (19'), Λαουτάρο (28'), Αλ Ταμάρι (55'), Μέσι (80').