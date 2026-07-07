Μουντιάλ: Το επικό τρολάρισμα του Ράις και του Στόουνς στον Τούχελ

Η Αγγλία απέκλεισε το Μεξικό (2-3), μάλιστα αγωνιζόμενη με δέκα παίκτες και κατάφερε να προκριθεί στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα χορταστικό ματς.

Τα «τρία λιοντάρια» δεν υπολόγισαν στο γεμάτο γήπεδο, ούτε στην αποβολή του Κουάνσα στο 54ο λεπτό και με ήρωα του Τζούντ Μπέλιγχαμ και τον Χάρι Κέιν προχώρησαν στα προημιτελικά. Μετά το ματς μέσα στα αποδυτήρια οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν όρεξη να... τρολλάρουν τον προπονητή τους.

Συγκεκριμένα την ώρα που ο Τόμας Τούχελ μπήκε για να πανηγυρίσει με τους ποδοσφαιριστές, ο Ντέκλαν Ράις τον φώναξε και του έδειξε τον Τζόν Στόουνς ο οποίος έδειχνε να πιάνει τον δεξί του ώμο και να πονάει. Στην αρχή υπήρξε παγωμάρα, όμως στην συνέχεια ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι σήκωσε το χέρι του και το κούνησε στον ρυθμό της μουσικής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν όλοι σε γέλια.