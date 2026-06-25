Μουντιάλ: Το «μυστικό όπλο» του Ποτσετίνο για την τακτική ανάλυση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η εθνική ομάδα της Αμερικής μέχρι στιγμής κάνει ένα καταπληξτικό Μουντιάλ καθώς είναι αήττητη και παρουσιάζει μια εικόνα ομάδας με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο.

Ο μαέστρος αυτής της προσπάθειας είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έχει φέρει στην ομάδα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και προετοιμασίας. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε για την πλατόρμα Sportian Performance, η οποία συνδυάζει δεδομένα από βίντεο, συστήματα παρακολούθησης παικτών και μετρήσεις φυσικής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο έχοντας μοναδικό σκοπό την καλύτερη κατανόηση του αγώνα.

Το εν λόγω σύστημα εντοπίζει και επεξεργάζεται χιλιάδες παραμέτρους σε κάθε αναμέτρηση και εντοπίζει σημεία τα οποία μπορεί να είναι κρίσιμα για το αποτέλεσμα, όπως η πτώση ρυθμού, σημάδια κόπωσης ή τακτικές προσαρμογές του αντιπάλου. Το συγκεκριμένο εργαλείο λοιπόν, δεν μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει, αλλά τις φιλτράρει και προωθεί μόνο τις πιο σημαντικές ειδοποιήσεις στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας ωστέ να παρθούν πιο άμεσες και στοχευμένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

For Mauricio Pochettino, data is no longer an extra layer in football. It is part of how teams prepare, improve, and compete. ⚽️@_Sportian, powered by Globant and @LaLiga, helps the US Men’s National Team bring match data, AI-powered analysis, and performance intelligence… — Globant (@Globant) June 25, 2026

Παρόλο που η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη από μερικούς συλλόγους, η εθνική των ΗΠΑ είναι η πρώτη εθνική ομάδα που την αξιοποιεί, ειδικά σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.