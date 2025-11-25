Η Ρωσία, η οποία έχει τιμωρηθεί από την UEFA και έχει αποκλειστεί από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από τον Φεβρουάριο του 2022 και την εισβολή της στην Ουκρανία, δεν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026. Ενώ η ομάδα με επικεφαλής τον Βαλέρι Κάρπιν είχε προηγουμένως παίξει μόνο φιλικούς αγώνες, τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο διοργάνωσης μιας παράλληλης διοργάνωσης με το Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει προγραμματιστεί για την Αμερική.

Σύμφωνα με αρκετά Μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολωνικής εφημερίδας «Przeglad Sportowy» και της αργεντίνικης «La Derecha Diario», η RFU, η ρωσική ποδοσφαιρική Ένωση, ελπίζει να ανταγωνιστεί το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA παίζοντας αρκετούς αγώνες μεταξύ ομάδων που δεν προκρίθηκαν στη διοργάνωση. Σε μια μορφή με οκτώ ή δώδεκα συμμετέχοντες, αυτό το εναλλακτικό Παγκόσμιο Κύπελλο θα επέτρεπε σε αρκετές ομάδες που απογοητεύτηκαν από τους προκριματικούς γύρους να αποκτήσουν πολύτιμη προβολή μετά την αποτυχία τους να προκριθούν.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με ένα Παγκόσμιο Κύπελλο για ομάδες που απορρίφθηκαν, οκτώ ομάδες έχουν ήδη προσκληθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο από την UEFA, ενώ μεταξύ άλλων μέσα σε αυτές τις ομάδες βρίσκεται και η Ελλάδα!

Ο λόγος για τις Σερβία, Ελλάδα, Χιλή, Περού, Βενεζουέλα, Νιγηρία, Καμερούν και Κίνα.

Αυτό που έχουν κοινό όλες αυτές οι ομάδες, εκτός από την αποτυχία τους να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είναι ότι οι κυβερνήσεις τους διατηρούν συνεχείς διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία. Ορισμένες, όπως η Κίνα, η Βενεζουέλα και η Σερβία, είναι ακόμη και σύμμαχοι της χώρας με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αν και αρκετά μέσα ενημέρωσης εκτός Ρωσίας αναπαρήγαγαν την πληροφορία, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία ελπίζει έτσι να ανταγωνιστεί το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, ο τοπικός Τύπος δεν κάνει σχεδόν καμία αναφορά.

Για να βρει κανείς κάποια σχετική αναφορά, πρέπει να στραφεί προς την ιστοσελίδα «Sport-Express», η οποία, επικαλούμενη «εσωτερική πηγή της RFU», διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση διοργάνωσης ενός «Μουντιάλ των αποκλεισμένων» τον Ιούνιο του 2026.

Και όχι άδικα, καθώς στη ρωσική ομοσπονδία εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια μεσοπρόθεσμη επανένταξη στην UEFA, όπως συνέβη ήδη με τη Λευκορωσία. Η διοργάνωση μιας παράλληλης διοργάνωσης απέναντι στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ήταν, υπό αυτές τις συνθήκες, αντιπαραγωγική.