Μουντιάλ: Τραγωδία στο Μεξικό - Δυο νεκροί στους πανηγυρισμούς της μεγάλης προκρισης στους 16

Το Μεξικό κέρδισε το Εκουαδόρ (2-0) και κατάφερε να προκριθεί στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από οκτώ χρόνια.

Όπως ήταν φυσικό οι Μεξικανοί κατέκλησαν τους δρόμους στην Πόλη του Μεξικού για να γιορτάσουν την σπουδαία επιτυχία της εθνικής τους ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κόσμος πλησίαζε το ένα εκατιμμύριο και δυστυχώς η χαρά δεν άργησε να γίνει θλίψη.

Όπως αναφέρει το ESPN δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Πασέο ντε λα Ρεφόρμα. Το τραγικό συμβάν το επιβεβαίωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τομέα Υγείας της Πόλης του Μεξικού.