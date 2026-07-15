Μουντιάλ: Τρομακτική «εκτόξευση» των εισιτηρίων του τελικού - Ξεπερνούν τις 180 χιλιάδες ευρώ

Βαδίζουμε στο φινάλε του Μουντιάλ, καθώς μετά την πρόκριση της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/7) μια εκ των Αργεντινή ή Αγγλία τσεκάρει απόψε το βράδυ το δικό της εισιτήριο για το τελευταίο και σημαντικότερο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Η Νέα Υόρκη «φοράει» τα καλά της, για να υποδεχτεί στο MetLife Stadium τους δύο φιναλίστ, στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν άπαντες σε κάθε άκρη της γης. Εκτός όμως από όσους θα παρακολουθήσουν τηλεοπτικά τον τελικό, όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο γήπεδο αναμένεται να... ξηλωθούν για τα καλά, μιας και οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί.

Συγκεκριμένα, το φθηνότερο -αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι- εισιτήριο που μπορεί να βρει κανένας κοστολογείται στα 4.451 ευρώ, με τις πιο ακριβές θέσεις να ξεπερνούν τις 188.000 ευρώ!

💰 Jusqu'à 188.000 euros... le prix des places pour la finale de la Coupe du monde 2026 flambe.https://t.co/Xmc2NQZELg — RMC Sport (@RMCsport) July 15, 2026

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η L' Equipe, οι τιμές αυτές είναι απλησίαστες για τον μέσο φίλαθλο, με την ισπανική ομοσπονδία να παίρνει θέση, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσο απλησιάστες τιμές σε κάθε τομέα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Αυτές οι τιμές είναι σαν αεροπορικά εισιτήρια: κυμαίνονται και αυξάνονται συνεχώς. Είναι πραγματικά σκανδαλώδες. Είναι απαράδεκτο», ανέφερε ο Ραφαέλ Λουζάν, πρόεδρος της RFEF, πριν καν η «ρόχα» προκριθεί στον τελικό. «Πολλοί Ισπανοί οπαδοί, από τις μεσαίες και εργατικές τάξεις, κάνουν τεράστιες θυσίες για να βρίσκονται εκεί».

Υπενθυμίζουμε πως ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο είχε τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα των αυξημένων τιμών στα εισιτήρια, δίνοντας μια απάντηση που είχε προκαλέσει μεγαλύτερα ερωτήματα.

Ο Ιταλός παράγοντας είχε δηλώσει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μοναδική πηγή εσόδων της FIFA και δήλωσε πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καλείται μέσα σε μόλις ένα μήνα να «δημιουργήσει» κέρδος που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τη δράση της μέχρι το επόμενο Μουντιάλ.