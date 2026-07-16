Μουντιάλ: «Βόμβα» πριν τον τελικό-Καλούν τη FIFA να αποκλείσει Αργεντινούς για το πανό με τα Φώκλαντ

Μεγάλο κύμα πολιτικών αντιδράσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε η κίνηση των παικτών της Αργεντινής να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κρατώντας πανό με το σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες»).

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, κάλεσε τη FIFA να επιβάλει αποκλεισμό στους έξι ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στον πανηγυρισμό, ζητώντας να μην αγωνιστούν στον τελικό της Κυριακής. Όπως δήλωσε στο Sky News, έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Ντέιβι υποστήριξε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία οφείλει να επιδείξει συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών της, υπενθυμίζοντας πως οι Ισπανοί διεθνείς Ρόδρι και Άλβαρο Μοράτα τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής το 2024, όταν τραγούδησαν το σύνθημα «Το Γιβραλτάρ είναι Ισπανία».

Αίτημα της βρετανικής κυβέρνησης προς τη FIFA

Την ίδια ώρα, και η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από τη FIFA να εξετάσει το περιστατικό. Η αντίδραση ήρθε μετά τη νίκη της Αργεντινής με 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό που διεξήχθη στην Ατλάντα, όταν κατά τους πανηγυρισμούς οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν πανό που τους παρέδωσαν φίλαθλοι από την εξέδρα, με το μήνυμα ότι οι Μαλβίνες (σ.σ. τα Φώκλαντ) ανήκουν στην Αργεντινή.

Η Αργεντινή αποκαλεί τα νησιά Φώκλαντ «Ίσλας Μαλβίνας» και διεκδικεί διαχρονικά την κυριαρχία τους. Η διαμάχη κορυφώθηκε το 1982, όταν η τότε στρατιωτική χούντα της χώρας εισέβαλε στα νησιά, προκαλώντας τον δεκάδων εβδομάδων πόλεμο που έληξε με επικράτηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επανέλαβε την πάγια θέση του Λονδίνου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, όμως τα Νησιά Φώκλαντ είναι. Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ανήκει στους κατοίκους των νησιών και η δέσμευσή μας απέναντί τους παραμένει αμετάβλητη».

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Πατ ΜακΦάντεν, τόνισε ότι «η πολιτική πρέπει να παραμένει εκτός ποδοσφαίρου», επισημαίνοντας πως ένας από τους βασικούς πυλώνες της FIFA είναι ο διαχωρισμός αθλητισμού και πολιτικής. Όπως ανέφερε, η περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.