Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Λάθος που συνεργάστηκε με την αδελφή του... ένα λαϊκό κορίτσι της συνοικίας

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έδωσε ο Νίκος Μουρατίδης και μίλησε για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

«Αίσχος με έκανε έξαλλο. Με έπιασε θλίψη με όλο αυτό που συμβαίνει, με όλο αυτό που πήρε έκταση. Ο Μαζωνάκης μέσα στην τρέλα του μεγαλείου απομάκρυνε όλο τον κόσμο από δίπλα του και έβαλε την αδερφή του να «λύνει και να δένει», με αποτέλεσμα να τσακωθεί μαζί της και να λέει ότι τον έκλεβε» εξηγεί ο πρώην μάνατζερ του τραγουδιστή.

Και υποστήριξε: «Ήταν λάθος που συνεργάστηκε με την αδερφή του. Από πού και ως πού. Η Βάσω Μαζωνάκη δεν έχει προσόντα να γίνει μάνατζερ. Είναι ένα λαϊκό κορίτσι της συνοικίας που δεν ξέρει τίποτα. Άντε το πολύ πολύ να σηκώνει τα τηλέφωνα.

Ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσουν εδώ που έφτασαν. Ήταν τέτοια η εξάρτηση που είχε, η λατρεία με τη μάνα του. Όταν διαβάζω ότι η μητέρα του και η αδερφή του, η Μαρία, υπέγραψαν για τον εγκλεισμό, καταλαβαίνω ότι το έκαναν για να έχουν ένα προηγούμενο. Όταν πάνε στο δικαστήριο να πουν «κύριε δικαστά ο αδερφός μας νοσηλεύτηκε δεν είναι στα καλά του». Αν ήμουν εγώ ακόμα μαζί του, δεν θα επέτρεπα να βγούνε όλα αυτά προς τα έξω και να γίνουν όλα αυτά. Αν είχα απέναντί μου τον Γιώργο θα του έλεγα τα έχεις κάνει σκ@@ά».