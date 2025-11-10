Μουτίδου για κόντρα με Γκλέτσο: «Τα Μέσα έχουν μια διάθεση να με φάνε ζωντανή - Ειπώθηκαν τέρατα»

Η Σοφία Μουτίδου επανέρχεται για ακόμα μια φορά στο θέμα που ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Real View» μεταξύ της ίδιας και του Απόστολου Γκλέτσου και με νέο βίντεό της αναφέρεται στην «τοξική αρρενωπότητα» όπως την χαρακτηρίζει.

«Ένα Real View που ξεκίνησε πάρα πολύ… σαν άλογο κούρσας με πάρα πολλά επεισόδια. Το κορυφαίο επεισόδιο είναι αυτό με τον Απόστολο Γκλέτσο, το οποία είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Το ενημερώνω για να μην περιμένουν τα παιδιά από τις εκπομπές τις πρωινές να ακούσουν τζάμπα και βερεσέ όλο το βίντεο, δεν θα έχει ψωμί για εσάς. Για εσάς είναι αλλά δεν έχει ψωμί για εσάς, θα καταλάβετε στην πορεία.

Δεν θέλω να σταθώ στην πλευρά του κόσμου που συμφώνησε με εμένα και ένιωσαν και αυτοί δυσφορία. Υπάρχει και πολύς κόσμος που ήταν ενάντια σε εμένα και υπέρ του Γκλέτσου. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι τα media, τα κανάλια κλπ. Θέλω να σταθώ για άλλη μια φορά στη δύναμη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, αυτή τη φορά που ήμουν εγώ στο επίκεντρο το έζησα καλά στο πετσί μου.

Αυτό που κατάλαβα εγώ εκ των έσω, είναι ότι για άλλη μια φορά, τα πράγματα έχουν πολλές αναγνώσεις και τα media στρέφονται προς την ανάγνωση εκείνη η οποία τους είναι πιο ωφέλιμη για να κάνουν θεαματικότητα. Για κάποιον λόγο, έχω μέλι για τις περιπτώσεις των εκπομπών, αρνητικό μέλι, από το οποίο τραβιούνται για να με τσιμπήσουν. Έχουν μια διάθεση να με φάνε ζωντανή, αυτό όμως είναι δικό τους θέμα, δεν μπορώ να παρέμβω. Ούτε στις εκπομπές, ούτε στο πώς χειρίζονται και γιατί μου φέρονται έτσι.

Θα σταθώ στο γεγονός ότι ως γυναίκα δέχτηκα μία επίθεση για τη συμπεριφορά μου, ότι ήμουν αγενής, ότι δεν φέρθηκα όπως έπρεπε, ότι ήμουν προκλητική. Πουθενά μα πουθενά όμως δεν αναφέρθηκε η συμπεριφορά του άλλου μέρους. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι παίρνω μια συμπεριφορά, ένα γεγονός και το φωτίζω εκεί που μου κάνει εμένα “τσακ”. Ο κόσμος που θα δει το γεγονός δεν θα κάτσει να ψάξει τι συμβαίνει. Οπότε βλέποντας κάποιον, έναν σχολιασμό, που είναι ήδη αρνητικός για κάποιο άτομο, δεν θα το ξεψαχνίσει. Ειπώθηκαν τέρατα» εξομολογήθηκε.