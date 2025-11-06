Μουτίδου - Γκλέτσος: Η ελληνική τηλεόραση παίρνει θέση - Ποιος πήρε το μέρος ποιου

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τα σχόλια της Σοφίας Μουτίδου στον αέρα του «Real View» ότι ο Απόστολος Γκλέτσος είχε μια «ψιλοασταθή κλινική εικόνα», θέση στο θέμα πήραν πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και της showbiz.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

«Το ότι έχεις 12 χρόνια ψυχοθεραπεία και καλά έχεις κάνει, γιατί η ενδοσκόπηση πάντα βοηθάει έναν άνθρωπο να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος, αν νιώθει ότι το έχει ανάγκη και αν έχεις την τύχη να πέσεις σε έναν καλό επαγγελματία, δεν σου το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να ’σαι εσύ ο ψυχοθεραπευτής. Το λέω με όλο τον σεβασμό στη Σοφία Μουτίδου. Ενώ συμφωνώ σε όλα όσα είπε ότι και το ξύλο με το οποίο απείλησε ο Απόστολος Γκλέτσος τον ενδεχόμενο κακοποιητή είναι ποινικό αδίκημα και ο κακοποιητής πρέπει να βρεθεί ενώπιων των ευθυνών του, το να προβαίνεις κι εσύ σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν και να λες για τον Γκλέτσο ότι είχε ασταθή εικόνα κλινική ή ότι σύμφωνα με την ψυχοθεραπεία αυτός που τσαμπουκαλεύεται, νιώθει φόβο, δεν ξέρω αν στην τηλεόραση δικαιούσαι να βγάλεις ιατρική γνωμάτευση».

Γιώργος Λιάγκας

«Άρα βγήκε η κ. Μουτίδου μετά από 12 χρόνια ψυχοθεραπείας που έχει κάνει και έκανε μια ψυχιατρική γνωμάτευση για τον Απόστολο Γκλέτσο. Εκείνη που είναι η σημαιοφόρος της πολιτικής ορθότητας τόσα χρόνια στη χώρα αυτή. Για να καταλάβει ο κόσμος την κοροϊδία, ποιοι τον κοροϊδεύουν, ποιοι τον εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια λέγοντας αρλούμπες, ψεύδη και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μόνο και μόνο για να αποκτήσουν μια δημοφιλία στα καινούρια μέσα».

Φωτεινή Πετρογιάννη

«Εγώ θέλω να πω στην κ. Μουτίδου που έχει κάνει ψυχοθεραπεία 12 χρόνια και άρα είναι ψυχολόγος και ψυχίατρος, πως όταν λέμε για έναν άνθρωπο ότι έχει “ψιλοασταθή ψυχική εικόνα” και το κάνουμε δημόσια χωρίς να είμαστε εξειδικευμένοι κι αυτό λεκτική κακοποίηση είναι».

Κατερίνα Καινούργιου

«Εγώ με αυτό που είδα τρόμαξα. Ξέρετε πόσο συμπαθώ τη Σοφία Μουτίδου και πόσο μου αρέσει τηλεοπτικά. Καταλαβαίνω την ανάγκη να θέλει να μιλήσει στους τηλεθεατές μετά τον ντόρο που έχει προκληθεί. Από την άλλη όμως, μου έδωσε την εντύπωση ότι έκανε μια τύπου διάγνωση στον αέρα. Τέτοια θέματα απαγορεύεται να αγγίζονται στον αέρα και να λες ότι ο άλλος έχει μια ασταθή κλινική εικόνα, χωρίς να είσαι ψυχίατρος ή ψυχολόγος, αυτό είναι μηνύσιμο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα αν ήμουν ο Γκλέτσος. Κανονικά, ούτε ψυχίατρος ούτε ψυχολόγος επιτρέπεται να βγαίνει και να λέει κάτι τέτοιο».

Δημήτρης Ουγγαρέζος

«Είναι ψυχίατρος; Είναι ψυχοθεραπεύτρια η κ. Μουτίδου; Μιλάει ως σύμβουλος, ως ειδική; Αν δεν έχει τις απαραίτητες περγαμηνές, μιλάω για έγγραφα συγκεκριμένα που να το πιστοποιούν, αυτό είναι μια γνωμάτευση που είναι μηνύσιμη αν δεν προέρχεται από ειδικό. Τα λόγια είναι πολύ συγκεκριμένα, “ασταθής κλινική εικόνα”, δεν είναι καν εξύβριση, είναι σοβαρό. Αυτά είναι θέματα που αφορούν ανθρώπους που είναι ειδικοί και όχι από τηλεόρασης πάντα. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσα χρόνια ψυχοθεραπείας, δεν θέλω να νομίζουν ότι πυροβολούμε τη Σοφία, δεν μπορεί να μιλάει έτσι και να λέει ότι ο Απόστολος έχει ασταθή κλινική εικόνα. Όταν δουλεύεις με τον εαυτό σου, δεν πετάς στον άλλον αυτό, δεν μιλάς με τόση ευκολία για την ψυχική υγεία κάποιου άλλου».

Βασίλης Θωμόπουλος

«Τη Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη. Πιστεύω ότι ο χώρος μας είναι από αυτούς με τα λιγότερα περιστατικά παρενόχλησης. Υπάρχουν επαγγέλματα πιο “σκοτεινά”. Αν είναι μπροστά ο Γκλέτσος, τι παρενόχληση να κάνεις, είσαι χαμένος. Λογικά ο Αποστόλης δεν θα έχει δει κάτι. Αυτά δεν γίνονται μπροστά σε θίασο ή σε τεχνικούς».

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

«Η Σοφία Μουτίδου κλέβει την παράσταση στην εκπομπή. Δεν μπορώ να πάρω το μέρος του Απόστολου Γκλέτσου, δεν μπορώ την επιθετικότητα, δεν μπορώ να ακούω τη λέξη "ξύλο" για πλάκα. Δεν μπορείς να το λες σαν μαγκιά. Έχασα πάσα ιδέα με αυτή την εικόνα. Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν σαν να ομολογεί πως μέσο διευθέτησης θεμάτων για εκείνον είναι το ξύλο. Η Σοφία Μουτίδου τον αντιμετώπισε πάρα πολύ σωστά, με εκπληκτική ψυχραιμία και με εξυπνάδα».