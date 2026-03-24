Μπάγια Αντωνοπούλου: «Μια εγκυμοσύνη έχει εντάσεις και άγχος και κλάμα και ανησυχία»

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για την εγκυμοσύνη της και τις δυσκολίες που πέρασε μέχρι να φτάσει εδώ. «Είμαι χαρούμενη. Είναι μια περίοδος για μένα που σίγουρα δεν θα τη θεωρούσα τόσο ιδανική όσο πίστευα, αλλά είμαι καλά. Κάποια πράγματα ψιλοσυνέβησαν, ευτυχώς τα ξεπεράσαμε, όλα πήγαν καλά… Ξεκινάμε μια εγκυμοσύνη με μια πεποίθηση ότι όλα είναι ζεν, αλλά έχει και εντάσεις και άγχος και κλάμα και ανησυχία. Η κάθε διαδρομή όμως είναι μοναδική και δεν υπάρχει λάθος. Δεν χρειάζεται να νιώθεις δυνατή συνέχεια».

«Τα κακά σενάρια ήταν πάντα κομμάτι του εαυτού μου»

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην αγχωμένη περίοδο που ένιωθε το διάστημα που δεν μπορούσε να μείνει έγκυος. «Αγχώθηκα και για αυτό έκανα τάμα πέρσι το καλοκαίρι στη Νάξο. Είχα πει θα το τάξω στην Παναγία της Τήνου. Όταν έμεινα έγκυος στην αρχή δεν το πίστευα, έλεγα κάτι θα γίνει, αυτός ο φόβος που έχουμε πάντα. Δόξα τω Θεώ είμαι στον 6ο μήνα και πάνε όλα καλά. Από τότε που μπήκα στη διαδικασία να μείνω έγκυος και να κάνω παιδί άλλαξαν πολλά. Η Μπάγια της έντασης που έτρεχε δεξιά αριστερά, δεν την ενδιέφερε ο εαυτός της, που την ενδιέφερε η δουλειά, έχει φύγει.

Προσέχω πάρα πολύ… Ότι τρώω τρώω, αλλά προσέχω να είμαι καλά. Θα οδηγήσω πιο προσεκτικά, θα κοιμηθώ πιο σωστά. Κάθε βράδυ έχω φόβους αν κλώτσησε το μωρό, αν είναι καλά. Τα κακά σενάρια ήταν πάντα κομμάτι του εαυτού μου, απλώς έχω καταλάβει ότι πια για να είναι το παιδί μου καλά, πρέπει να είμαι καλά και εγώ».

Ο Γιώργος Παπαδάκης

Η Αντωνοπούλου δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή στις αρχές Ιανουαρίου. «Αυτός ο κύκλος έκλεισε… Είναι πάρα πολύ στενάχωρο που έφυγε έτσι. Αντιλαμβάνομαι όταν αγαπάς κάτι πολύ και έχεις αφιερώσει τη ζωή σου και βλέπεις ότι είσαι στη δύση σου, σου είναι δύσκολο. Θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα για να χαρεί την οικογένειά του γιατί η κυρία Τίνα και τα παιδιά του τον στερήθηκαν».