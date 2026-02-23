Μπάγια Αντωνοπούλου - Νίκος Κώτσης: Μετά τον θρησκευτικό γάμο, έρχεται το αγοράκι τους

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου με τον εκλεκτό της καρδιάς, της Νίκο Κώτση, λίγο καιρό πριν έρθει στη ζωή το πρώτο τους παιδάκι. Ο γαμπρός φορούσε ένα μαύρο σμόκιν, ενώ η νύφη έφτασε στην εκκλησία με το λευκό νυφικό της που ήταν φτιαγμένο από τούλι.

Στον γάμο παραβρέθηκαν -μεταξύ άλλων- η Λίλα Καφαντάρη με την κόρη της Ηλιάνα Μαυρομάτη, ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Τάσος Αρνιακός με τη σύζυγό του, Μαρί. Αμέσως μετά το τέλος της γαμήλιας τελετής, το ζευγάρι ανακοίνωσε όλο χαρά πως περιμένουν αγοράκι και δεν ανυπομονούν να το σφίξουν στην αγκαλιά τους.

Η… καθυστερημένη πρόταση γάμου

Το ζευγάρι ήταν μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά μέχρι πρότινος δεν είχε προκύψει η πρόταση γάμου! Φυσικά ο γαμπρός το είχε στον νου του και έκανε τα σχέδιά του με στόχο να κάνει έκπληξη στην αγαπημένη του. «Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο είναι που έμαθα να μαγειρεύω! Από την αρχή που ήμασταν με τον Νίκο μαζί είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε! Του έλεγα: τι θα γίνει, πέρασε ένας χρόνος. Ο πρώτος χρόνος, ΟΚ.

Στα δύο χρόνια, στα δυόμισι χρόνια, στα τρία χρόνια, του λέω: να σου πω και μου έκανε πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων μου μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα. Και διπλή χαρά!»