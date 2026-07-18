Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι νέες φωτογραφίες από το μαιευτήριο με τον γιο στην αγκαλιά της

Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύζυγός της Νίκος Κώτσης απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Η οικογένεια βρίσκεται ήδη στο σπίτι και προσπαθεί να προσαρμοστεί στην άκρως απαιτητική νέα καθημερινότητα, με τη δημοσιογράφο να δηλώνει ευγνώμων για το θαύμα που βιώνει.

«Το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκίνησε… Θησαυρέ μας, σε αγαπάμε περισσότερο από όσο μπορούν να πουν οι λέξεις», έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας φωτογραφίες από το μαιευτήριο που εκείνη και ο σύζυγός της κρατούν στην αγκαλιά τους το μικρό τους αγοράκι.