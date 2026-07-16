Μπάγια Αντωνοπούλου-Νίκος Κώτσης: Έφυγαν από το μαιευτήριο αγκαλιά με τον γιο τους (Φωτογραφίες)

Η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο, από το μαιευτήριο "Μητέρα" το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, και έφυγε για το σπίτι της οικογένειας με τον σύζυγό της Νίκο Κώτση, κρατώντας στα χέρια τους τον νεογέννητο γιο τους.

Η γνωστή δημοσιογράφος, που έφερε στον κόσμο το 3,600 κιλά αγοράκι της, την Κυριακή 12 Ιουλίου, έζησε αυτή την εμπειρία με τον σύζυγο της που δεν έφυγε από δίπλα της ούτε λεπτό κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Κατά την έξοδο τους από το μαιευτήριο η γνωστή δημοσιογράφος έλαμπε από ευτυχία, ενώ δεν σταμάτησε να αγκαλιάζει τον σύζυγό της, που της χάρισε μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα.